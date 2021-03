Newcastle x Aston Villa: onde assistir e possíveis escalações – 12/03/2021

Abrindo a 28ª rodada do Campeonato Inglês, Newcastle e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira (12) a partir das 17h (horário de Brasília), no St. James’ Park. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Newcastle x Aston Villa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 17h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações de Newcastle x Aston Villa

Possível Newcastle: Dúbravka (Darlow); Dummett, Krafth, Clark, Lascelles; Hayden, Shelvey, Hendrick; Willock, Joelinton, Fraser.

Possível Aston Villa: Martínez; Mohamady, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Sanson; Traoté, Trézéguet, Watkins.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe do Newcastle aparece em 16º com vinte e sete pontos. Para se afastar do rebaixamento, precisa somar vitórias nos próximos compromissos que possui pelo Campeonato Inglês. Assim, venceu sete jogos, empatou seis e perdeu catorze. No confronto desta sexta, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin, Miguel Almiron e Fabian Schar são desfalques ao time anfitrião.

Enquanto isso, o Aston Villa está em 9ª posição com quarenta na conta. Mostrando um bom desempenho nos últimos jogos, a equipe busca permanecer nas primeiras posições em busca de uma vaga em competições na próxima temporada. Dessa maneira, não possui em seu plantel Jack Grealish, enquanto Matty Cash e Anwar El Ghazi retornam ao elenco.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado (06), o Aston Villa ficou no empate sem gols contra o Wolves, enquanto o Newcastle também ficou zerado no domingo (07) contra o West Bromwich.

