Newcastle x Crystal Palace: onde assistir ao jogo de hoje (02/02)

Newcastle e Crystal Palace se enfrentam nesta terça-feira (02), às 17h15, no St. James’ Park, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. No meio da tabela com apenas quatro pontos de diferença, ambas as equipes precisam do resultado para brigar por vagas em competições na próxima temporada. Então, saiba onde assistir.

Newcastle x Crystal Palace: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN HD, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Newcastle x Crystal Palace

O Newcastle ainda não pode contar com Paul Dummett, Jamaal Lascelles, Fernández e Ryan Fraser, ambos em recuperação no departamento médico do clube.

Possível Newcastle: Darlow; Lewis, Schar, Clark, Lascelles, Manquillo; Hayden, Shelvey, Hendrick; Wilson, Saint-Maximim.

Ao Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta está disponível para entrar em campo. Já James Tomkins, Jeffrey Schlupp e Mamadou Sakho são dúvidas, podendo ser avaliados antes da partida.

Possível Crystal Palace: Guaita; Clyne, Kouyaté, Dann, van Aanholt; Milivojevic, McArthur, McCarthy, Ayew, Eze, Zaha; Batshuayi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Wolves x Arsenal – 15h

Sheffield United x West Bromwich – 15h

Manchester United x Southampton – 17h15

Burnley x Manchester City – Quarta-feira – 15h

Fulham x Leicester – Quarta-feira – 15h

Leeds x Everton – Quarta-feira – 16h30

Aston Villa x West Ham – Quarta-feira – 17h15

Liverpool x Brighton – Quarta-feira – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Newcastle ocupa a 15ª posição com vinte e dois pontos. Precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o time anfitrião entra em campo com toda a força necessária. Dessa maneira, possui seis vitórias, quatro empates e onze derrotas.

Enquanto isso, o Crystal Palace aparece em 13º com vinte e seis, ou seja, quatro pontos a mais que o rival de hoje. Portanto se ganhar o confronto e os rivais tropeçarem, pode se aproximar das primeiras posições com vinte e nove pontos.