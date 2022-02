Newcastle x Everton: onde assistir ao Campeonato Inglês hoje – 08/02

O duelo entre Newcastle x Everton traz duas equipes que estão na zona de rebaixamento pelo Campeonato Inglês. A bola vai rolar nesta terça-feira, 08/02, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no St. James’ Park pela 24ª rodada da temporada. Prometendo grande embate, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Newcastle x Everton

É possível acompanhar o jogo entre Newcastle e Everton pela 24ª rodada do Campeonato Inglês no canal ESPN 2 (TV paga) com transmissão para todo o Brasil, e também no Star + (Serviço de Streaming da Rede Disney), a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde nesta terça.

Além de acompanhar pela televisão, o torcedor pode ter acesso as imagens do jogo inglês pela plataforma do Star +, podendo assistir tanto pelo smartphone, a SmarTV ou pelo computador (www.starplus.com). Os valores do serviço variam de R$32,90 até R$45,90.

NEWCASTLE

Mesmo depois de ser comprado por um milionário árabe, o Newcastle não consegue ir bem no Campeonato Inglês, ocupando a décima nona posição com 15 pontos apenas entre as rodadas disputadas. Porém, no último dia 22 de janeiro, o elenco conseguiu vencer o Leeds, dando um pingo de esperança aos torcedores.

EVERTON

Depois de fazer uma temporada brilhante sob o comando de Ancelotti no ano passado, o Everton caiu no rendimento e, este ano, não consegue trilhar uma boa sequência sequer de vitórias ou empates. Neste momento, o time da cidade de Livepool tem três rodadas seguidas sem vencer, aparecendo em décimo sexto lugar com 19 pontos.

Prováveis escalações de Newcastle e Everton

Callum Wilson, Lewis, Hayden, Ritchie e Clark são os desfalques dos anfitriões.

Escalação de Newcastle: Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Dummett; Shelvey, Willock, Joelinton; Saint-Maximin, Wood, Fraser

O técnico do Everton, Frank Lampard, confirmou em entrevista coletiva que Dominic Calvert-Lewin estará no elenco principal. Já Ben Godfrey, por lesão, está fora, assim como Abdoulaye Doucoure, Fabian Delph e Tom Davies.

Escalação de Everton: Pickford; Keane, Coleman, Holgate, Mykolenko; Allan, André Gomes; Gray, Delle Alli, Richarlison; Calvert-Lewin

