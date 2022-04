Newcastle x Leicester: onde assistir, horário e escalações (17/04)

Abrindo a 33ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo, o confronto entre Newcastle x Leicester promete embaralhar ainda mais a tabela de classificação, com a bola rolando às 10h15 (Horário de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle. Dessa maneira, confira onde assistir.

Enquanto um busca a parte de cima da tabela, o outro quer se afastar por completo da zona de rebaixamento pela temporada.

Onde assistir Newcastle x Leicester

O jogo entre Newcastle e Leicester hoje, domingo em 17 de abril, vai ser transmitido ao vivo no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 10h15, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN é a única responsável por passar as imagens do jogo deste domingo, no Campeonato Inglês. Por isso, para acompanhar ao vivo cada lance do embate, é necessário ser assinante de operadoras da TV paga.

Entre as opções estão a Sky, Claro, Vivo, Oi e DirecTV GO.

Porém, se você não tem a operadora, a opção é assistir através do Star +, serviço de streaming. Criado e oferecido pela Rede Disney, a plataforma está disponível no site (www.starplus.com), nos valores de R$32,90 até R$45,90 para acompanhar no computador ou o aplicativo para Android e iOS.

Data: 16/04/2022

Horário: 10h15 (horário de Brasília)

Local: St. James’ Park, em Newcastle

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Newcastle e Leicester no Campeonato Inglês

O Newcastle vem de vitória em cima dos Wolves no fim de semana passado. Com esse resultado, conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês e aliviar a sua torcida do perigo. Porém, em décimo quinto lugar com 34 pontos, ainda tem muito o que percorrer se quiser escapar por completo do rebaixamento.

Enquanto isso, o Leicester ainda sonha com a oportunidade de chegar até a parte de cima da tabela e, quem sabe, ganhar uma vaga em torneios internacionais. Em nono lugar com 40 pontos, a equipe venceu 11 partidas em 29 jogos, além de 7 empates e também 11 derrotas dentro e fora de casa. Foram quarenta e cinco gols marcados.

Escalação do Newcastle x Leicester

Escalação do Newcastle: Dubravka, Targett, Burn, Schar, Krafth, Joelinton, Shelvey, Bruno Guimarães, Saint-Maximin, Wood e Almirón

Escalação do Leicester: Schmeichel, Justin, Amartey, Soyuncu, Thomas, Tielemans, Mendy, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes e Daka

Último jogo de Newcastle e Leicester

Leicester 4 x 0 Newcastle – 12/12/2021 – Campeonato Inglês

Leicester 2 x 4 Newcastle – 07/05/2021 – Campeonato Inglês

Newcastle 1 x 2 Leicester – 03/01/2021 – Campeonato Inglês

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

