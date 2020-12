Newcastle x Liverpool (30/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Newcastle e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 17h, no St. James’ Park, pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês. Líder da competição, a equipe comandada por Jurgen Klopp tem a chance de aumentar a distância com os adversários. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Newcastle x Liverpool: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Liverpool na liderança do campeonato

Líder do campeonato, com trinta e dois pontos, a equipe do Liverpool tem como principal objetivo abrir uma maior distância com os adversários de tabela. Vencendo hoje, acumula trinta e cinco, isto é, cinco pontos a mais que o vice-líder Manchester United. Ademais, enfrenta o RB Leipzig na Champions.

Enquanto isso, o Newcastle aparece mais abaixo na tabela de classificação. Em 15º, com dezoito pontos, o time visitante precisa inegavelmente do resultado para subir na tabela e espantar o fantasma do rebaixamento. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou três e perdeu seis.

Possíveis escalações de Newcastle x Liverpool

Astro principal do time anfitrião, Callum Wilson pode não estar disponível para esta partida, como informou o treinador Steve Bruce em entrevista coletiva. Além disso, Lascelles, recuperado totalmente da covid-19, voltou a treinar e permanece como dúvida, enquanto Allan Saint-Maximin, Hendrick, Dummett, Jonjo e Ryan Fraser estão longe de retornar ao campo.

Possível Newcastle: Darlow; Yedlin, Fernández, Clark, Lewis; Ritchie, Almiron, Shelvey, Longstaff; Hayden, Joelinton.

Klopp, treinador do Liverpool, possui uma extensa lista de desfalques em seu elenco. Thiago, Matip, Keita, Milner, Shaqiri, van Dijk, Gomez, Diogo Jota e Tsimikas, todo continuam não sendo opções no time.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros oito jogos também acontecem durante a semana pela décima sexta rodada da Premier League. Contudo, a partida entre Everton e Manchester City foi cancelada nesta segunda (28) devido ao surto de coronavírus no time de Guardiola.

Crystal Palace 1 x 1 Leicester

Chelsea 1 x 1 Aston Villa

Southampton 0 x 0 West Ham

Brighton 0 x 1 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Leeds

Burnley 1 x 0 Sheffield United

Manchester United 1 x 0 Wolves

Tottenham x Fulham – 15h