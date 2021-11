Newcastle x Norwich: onde assistir, horário e escalações – 30/11

Buscando escapar do rebaixamento, as equipes de Newcastle x Norwich se enfrentam nesta terça-feira, 30/11, ao vivo pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês a partir das 16h30 (horário de Brasília) no St. James’ Park. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Newcastle x Norwich: O confronto entre Newcastle e Norwich hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: St. James’ Park, cidade de Newcastle, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de perder para o Arsenal na última rodada, o Newcastle entra em campo nesta terça-feira buscando a sua primeira vitória na temporada. Na lanterna do Campeonato Inglês com 6 pontos, o elenco venceu até o momento somente seis empates enquanto perdeu outros sete confrontos, precisando do triunfo de qualquer maneira.

Enquanto isso, o Norwich conseguiu melhorar no início da temporada depois de conseguir duas vitórias e um empate nas últimas rodadas. Com isso, o time verde coleciona 9 pontos na 19ª posição da tabela, tendo a possibilidade de deixar o rebaixamento se faturar os três pontos no confronto desta terça fora de casa.

Escalações de Newcastle x Norwich:

Os anfitriões não poderão contar com Jamaal Lascelles e Matt Ritchie, suspensos, enquanto Dwight Gayle segue treinando em recuperação de lesão.

Do outro lado, Zimmermann e Normann são os únicos desfalques.

NEWCASTLE: Dúbravka; Lewis, Krafth, Schar, Murphy; Saint-Maximin, Willock, Shelvey, Fraser; Joelinton, Wilson

NORWICH: Tim Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Normann, Sargent, Gilmour, McLean, Rashica; Pukki

