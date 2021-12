Norwich x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações – 14/12

As equipes de Norwich x Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira, 14/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês no Carrow Road. Com transmissão na televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Norwich x Aston Villa: O canal Fox Sports disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Carrow Road, cidade de Norwich, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do Campeonato Inglês, o Norwich precisa da vitória nesta terça-feira se quiser deixar a zona de rebaixamento na temporada. Com apenas 10 pontos, o elenco verde contabiliza duas vitórias, quatro empates e dez derrotas, isto é, apresenta também um desempenho ruim em campo que preocupa torcedores.

Enquanto isso, o Aston Villa tropeçou na última rodada, mas conseguiu bons resultados nos últimos jogos da temporada e, por isso, vem subindo na tabela. Em décimo terceiro lugar com 19 pontos, os visitantes já venceram seis jogos, empataram um e perderam outros nove. Hoje, se vencer, consegue se aproximar de cima.

Escalação de Norwich x Aston Villa:

Grant Hanley, Andrew Omobamidele, Christoph Zimmermann, Mathias Normann, Christos Tzolis e Milot Rashica estão indisponíveis para o jogo de hoje.

Do outro lado, o técnico Gerrard não terá Nakamba por lesão no joelho.

Norwich: Tim Krul; Kabak, Williams, Sorensen, Aarons; Gilmour, McLean, Lees-Melou; Pukki, Sargent, Cantwell

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Douglas Luiz, Sanson; Ramsey, Buendía, Watkins

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final