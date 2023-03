Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir o jogo da Premier League (17/03)

Pela abertura da 28ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes Nottingham Forest x Newcastle se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de março, no Estádio City Ground. A bola vai rolar no confronto às 17h (Horário de Brasília), onde um briga para escapar do rebaixamento e o outro quer a vaga na próxima Liga dos Campeões.

Transmissão Nottingham Forest x Newcastle hoje

O jogo do Nottingham Forest x Newcastle hoje vai passar na ESPN e Star Plus ao vivo. Disponível na TV paga, o torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil no conforto de sua casa, assim como no aplicativo de streaming por assinatura.

Os canais ESPN só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor precisa ter o canal na programação para assistir o duelo de futebol nesta sexta-feira. O Star Plus, por outro lado, só pode ser acessado por quem é assinante da plataforma no site ou aplicativo.

Gustavo Scarpa vai jogar hoje?

Ao que tudo indica Gustavo Scarpa não deve jogar hoje pelo Nottingham Forest. Contratado na temporada para ajudar o clube inglês a escapar da zona de rebaixamento, o ex-Palmeiras vestiu poucas vezes a camisa titular do elenco.

A última vez que apareceu no banco de reservas foi em 25 de fevereiro, em duelo da Premier League contra o West Ham fora de casa. O meia não saiu do banco.

Até o momento foram oito partidas sem gols ou assistências, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Gustavo estreou em 4 de janeiro, contra o Southampton. Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo e apresentou bom desempenho. Depois, jogou contra o Leicester, Bournemouth e Fulham, só na Premier League.

The key stats behind our latest signing, Gustavo Scarpa. 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/mPKstjzIXD — Nottingham Forest FC (@NFFC) December 6, 2022

Quantas rodadas faltam para acabar a Premier League?

Já foram 27 rodadas, então agora só faltam onze rodadas para acabar a temporada do Campeonato Inglês, contando com a vigésima oitava na competição.

O líder da classificação será coroado o campeão inglês, enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão. Na parte de cima, quatro vagas para a Champions League serão distribuídas, além de uma para a Liga Europa.

Leia também:

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês