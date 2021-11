Onde assistir ao jogo do Arsenal x Watford hoje ao vivo (07/11)

Pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, os times de Arsenal x Watford se enfrentam neste domingo, 07/11, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Emirates. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Arsenal hoje.

Onde assistir ao jogo do Arsenal x Watford hoje ao vivo? A partida entre Arsenal e Watford terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Emiratess, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Arsenal x Watford

Arteta, técnico do Arsenal, não tem em seu plantel Tierney e Xhaka, lesionados. Já os visitantes não poderão contar com Kabasele, Etebo, Sema e Baah.

Arsenal : Ramsdale; Tomiyasu, White, Nuno Tavares, Gabriel Magalhães; Partey, Lokonga; Saka, Lacazette, Rowe; Aubameyang

: Ramsdale; Tomiyasu, White, Nuno Tavares, Gabriel Magalhães; Partey, Lokonga; Saka, Lacazette, Rowe; Aubameyang Watford: Foster; Cathcart, Ekong, Ngakia, Masina; Hernández, Sissoko, Kucka, Sarr; João Pedro, King

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de vencer o Leicester no último fim de semana, o Arsenal chegou ao número de cinco rodadas sem perder no Campeonato Inglês ocupando a sétima posição com 17 pontos. O elenco de Arteta conseguiu resolver a sua má situação do começo da temporada e agora sobe cada vez mais.

Enquanto isso, o Watford, recém-promovido da segunda divisão do futebol inglês, segue em décima sexta posição com 10 pontos com três vitórias, um empate e seis derrotas na temporada. Por isso, precisa colocar os seus melhores jogadores em campo para trazer para casa a vitória em seu favor.

+ Saiba quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias