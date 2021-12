Onde assistir ao jogo do Everton x Liverpool, horário e escalações – 01/12

O clássico entre Everton e Liverpool promete muito bom futebol em campo nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h15 (horário de Brasília) pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês no Goodison Park. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo entre Everton x Liverpool hoje.

Onde assistir Everton x Liverpool: O confronto entre Everton e Liverpool hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima quarta posição com 15 pontos, o Everton não faz um bom início de temporada. Colecionando quatro vitórias, três empates e seis derrotas, promete buscar a vitória no clássico desta quarta-feira seja como for já que, além de querer uma vaga em competições internacionais, tem que se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento, apenas três posições para baixo.

Enquanto isso, o Liverpool aparece em terceiro lugar com 28 pontos, ou seja, tem a chance de assumir a liderança se vencer o clássico de hoje. Entretanto, além de contar com os três pontos, precisa também torcer por um tropeço do City e do Chelsea, atual líder do Campeonato Inglês. Por fim, tem oito vitórias, quatro empates e somente uma derrota até o momento na temporada.

Escalações de Everton x Liverpool

Rafa Benitez ainda não pode contar com Andre Gomes, Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina e Tom Davies, confirmou em entrevista coletiva. Já Mason Holgate cumpre suspensão.

Já Klopp não tem Joe Gomez, Naby Keita,Roberto Firmino e Curtis Jones, todos em recuperação no departamento médico.

EVERTON: Pickford; Keane, Digne, Godfrey, Coleman; Doucouré, Gray, Allan, Townsend; Iwobi, Richarlison

LIVERPOOL: Alisson; Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Mané, Diogo Jota, Salah

Leia também:

Prêmio Puskas 2021: confira os indicados e assista todos os gols