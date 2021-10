Onde assistir ao jogo do Tottenham x Manchester United hoje (30/10)

A décima rodada do Campeonato Inglês apresente neste sábado, 30/10, às 13h30 (horário de Brasília), o clássico entre Tottenham e Manchester United no New Tottenham Football Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Tottenham x Manchester United.

Onde assistir Tottenham x Manchester United hoje ao vivo? O confronto entre Tottenham e Manchester United terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Tottenham x Manchester United

O técnico Nuno Espírito Santo não poderá contar com Ryan Sessegnon, enquanto Bryan Gil segue como dúvida.

Já o comandante do United, Ole Gunnar Solskjær, tem disponível em seu plantel de jogadores Varane e Martial, recuperados de lesões, mas Pogba, expulso na última rodada não poderá jogar hoje.

Tottenham : Lloris; Reguillon; Dier, Romero, Royal; Skipp, Hojbjerg, Lucas; Ndombele, Son; Harry Kane

: Lloris; Reguillon; Dier, Romero, Royal; Skipp, Hojbjerg, Lucas; Ndombele, Son; Harry Kane Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Matic, Bruno Fernandes; Rashford, Cavani, Cristiano Ronaldo

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de vencer o Burnley por 1 a 0 na Copa da Liga Inglesa e avançar para a próxima fase, o elenco do Tottenham vem cheio de gás para este sábado. Jogando em casa com o apoio da torcida em peso, o time pode terminar o fim de semana entre os primeiros colocados se ganhar os três pontos, enquanto coleciona 15 em cinco vitórias.

Já o Manchester United enfrenta graves problemas depois de ser goleado em 5 a 0 diante do Liverpool na última rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, o elenco parece não engrenar neste início de temporada, preocupando torcedores. Em 7º lugar com 14 pontos, venceu quatro jogos e empatou outros dois.

