Tabela do Campeonato Inglês 2021: 10ª rodada no fim de semana

Após a pausa de uma semana, o Campeonato Inglês retorna neste fim de semana com a 10ª rodada. O Chelsea mantém-se na liderança com um ponto de vantagem, enquanto Liverpool, Manchester City e West Ham brigam para diminuir a diferença. Confira a tabela completa de jogos do fim de semana no Campeonato Inglês.

Tabela de jogos da 10ª rodada no Campeonato Inglês

Dez jogos serão realizados neste fim de semana começando no sábado, 30 de outubro, seguindo até a segunda-feira, 01 de novembro de 2021.

Sábado (30/10):

Leicester x Arsenal – 08h30

Watford x Southampton – 11h

Liverpool x Brighton – 11h

Newcastle x Chelsea – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Burnley x Brentford – 11h

Tottenham x Manchester United – 11h

Domingo (31/10):

Norwich x Leeds – 11h

Aston Villa x West Ham – 13h30

Segunda-feira (01/11):

Wolves x Everton – 17h

Classificação atualizada da Premier League 2021

Vinte equipes disputam o Campeonato Inglês por 38 rodadas na temporada. O primeiro colocado torna-se o grande campeão enquanto os outros três na parte de cima ganham o dreito de disputar a Champions.

Na parte de baixo, os últimos três times são rebaixados para a segunda divisão.

1 Chelsea – 22 pontos

2 Liverpool – 21 pontos

3 Manchester City – 20 pontos

4 West Ham – 17 pontos

5 Brighton – 15 pontos

6 Tottenham – 15 pontos

7 Manchester United – 14 pontos

8 Everton – 14 pontos

9 Leicester – 14 pontos

10 Arsenal – 14 pontos

11 Wolves – 13 pontos

12 Brentford – 12 pontos

13 Aston Villa – 10 pontos

14 Watford – 10 pontos

15 Crystal Palace – 9 pontos

16 Southampton – 8 pontos

17 Leeds – 7 pontos

18 Burnley – 4 pontos

19 Newcastle – 4 pontos

20 Norwich – 2 pontos

Como foi a 9ª rodada do Campeonato Inglês?

A partida entre Arsenal e Aston Villa abriu a rodada na sexta-feira com a vitória do time londrino em 3 a 1. O time comandado por Arteta melhorou na temporada, subindo cada vez mais na tabela de classificação.

O atual líder, Chelsea, goleou por 7 a 0 o Norwich em casa, garantindo a vantagem na liderança. Os gols foram de Mason Mount, três vezes, Hudson-Odoi, James, Chilwell e Max Aarons.

Já o atual campeão Manchester City também venceu em 4 a 1 o Brighton, time que vem bem na competição cada vez mais.

Por fim, o clássico entre Manchester United e Liverpool, com a vitória do time de Klopp por 5 a 0 chamou a atenção de torcedores.

