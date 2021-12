Onde assistir ao jogo do Watford x Chelsea hoje e horário – 01/12

Buscando se manter na liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Watford nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília) em confronto válido pela décima quarta rodada no Vicarage Road. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir Watford x Chelsea: O confronto entre Watford e Chelsea hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Vicarage Road, cidade de Watford, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão inglesa, o Watford está em décimo sétimo lugar com 13 pontos, ou seja, venceu até o momento quatro jogos, empatou um e perdeu os outros oito. Dessa maneira, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, precisa do triunfo jogando em casa nesta quarta-feira seja como for.

Enquanto isso, o Chelsea retorna para os gramados depois do grandioso sucesso da equipe na premiação do Bola de Ouro, realizado pela revista France Football na última segunda-feira. Em primeiro lugar do Campeonato Inglês com 30 pontos, os Blues podem aumentar a vantagem se vencerem hoje, entrando como o grande favorito. Por fim, contabiliza nove vitórias, três empates e somente uma derrota na temporada.

Escalações de Watford x Chelsea

Os anfitriões não poderão contar com Ismaïla Sarr, Francisco Sierralta, Peter Etebo, Kwadwo Baah, Nicolas Nkoulou, Ben Foster, enquanto Adam Masina pode voltar a jogar.

Já o técnico Tuchel ainda não pode contar com Ben Chilwell, Kovacic e Kante.

WATFORD: Bachmann; Cathcart, Femenía, Ekong, Masina; Louza, Hernández, Cleverley, Sissoko, King; Dennis

CHELSEA: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Barkley, Ñiguez, Alonso; Mount, Pulisic, Havertz

