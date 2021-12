Onde assistir ao jogo do West Ham x Chelsea hoje ao vivo – 04/12

Buscando continuar na liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o West Ham neste sábado, 04/12, a partir das 09h30 (horário de Brasília) pela décima quinta rodada da temporada jogando no Estádio Olímpico de Londres. Confira onde assistir ao jogo do Chelsea ao vivo.

Onde assistir o jogo do West Ham x Chelsea: A partida entre West Ham e Chelsea terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em quarto lugar com 24 pontos, o time do West Ham busca a vitória no confronto deste sábado para continuar subindo na classificação do Campeonato Inglês cada vez mais. Dessa maneira, contabilizando sete triunfos, três empates e quatro derrotas, o elenco londrino espera contar com a força de sua torcida para mobilizar os jogadores e, assim, terminar com o resultado em seu favor.

Do outro lado, o Chelsea é o líder da competição com 33 pontos, isto é, tem um de vantagem ao vice-colocado na tabela de classificação. Neste momento, ganhou dez confrontos, empatou três e perdeu só um, tentando manter-se neste número até o final da temporada onde pode conquistar o troféu. Além disso, o time comandado por Thomas Tuchel não perde por mais de cinco rodadas na competição.

Escalações de West Ham x Chelsea:

O técnico David Moyes confirmou que Aaron Creswell retornou aos treinos, mas que ainda é dúvida para o grupo. No entanto, Angelo Ogbonna segue fora.

Já Tuchel tem desfalques importantes em seu plantel de jogadores, começando com Trevoh Chalobah, seguindo até Mateo Kovacic, Kante e Ben Chilwell. Por outro lado, Jorginho, Lukaku, Werner e James estão de volta.

WEST HAM: Fabianski; Zouma, Cresswell, Dawson, Johnson; Soucek, Rice, Pablo Fornals, Benrahma, Bowen; Michail Antonio

CHELSEA: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Mount, James, Jorginho, Hudson-Odoi; Ziyech, Havertz; Lukaku

