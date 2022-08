Onde assistir Arsenal x Leicester ao vivo na TV e horário (13/08)

Pela segunda rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Arsenal e Leicester se enfrentam neste sábado, 13 de agosto, a partir das 11h (Horário de Brasília). Jogando no Emirates Stadium, em Londres, onde assistir Arsenal x Leicester ao vivo hoje vai ser no canal ESPN, na TV fechada, e no Star +, online pelo streaming.

O Arsenal soma 3 pontos na terceira posição, atrás do líder Tottenham e do vice Bournemouth. Já o Leicester tem 1 ponto em 11º lugar na tabela.

Onde assistir Arsenal x Leicester ao vivo

O jogo do Arsenal e Leicester hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem transmite para todos os estados do Brasil o confronto deste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Basta o torcedor sintonizar e curtir ao vivo.

Online, o streaming Star + também disponibiliza o jogo de futebol através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Jogos do Campeonato Inglês na segunda rodada

A segunda rodada do Campeonato Inglês apresenta dez jogos, onde todas as vinte equipes entram em campo para disputarem os três pontos.

O destaque da rodada vai para o jogo entre Brentford e Manchester United, além do clássico do Chelsea e Tottenham, duas equipes londrinas.

Confira a seguir todos os jogos da rodada inglesa.

Sábado (13/08): – Onde assistir Arsenal x Leicester ao vivo

Aston Villa x Everton – 08h30

Southampton x Leeds – 11h

Arsenal x Leicester – 11h

Brighton x Newcastle – 11h

Manchester City x Bournemouth – 11h

Wolves x Fulham – 11h

Brentford x Manchester United – 13h30

Domingo (14/08):

Nottingham Forest x West Ham – 10h

Chelsea x Tottenham – 12h30

Segunda-feira (15/08):

Liverpool x Crystal Palace – 16h

Próximos jogos:

ARSENAL:

Bournemouth x Arsenal – Sábado, 20/08 às 13h30 – Campeonato Inglês

Arsenal x Fulham – Sábado, 27/08 às 13h30 – Campeonato Inglês

LEICESTER:

Leicester x Southampon – Sábado, 20/08 às 11h – Campeonato Inglês

Stockport County x Leicester – Terça-feira, 23/08 – Copa da Liga Inglesa

Leia também: Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar?