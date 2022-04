Onde assistir Arsenal x Manchester United ao vivo e horário (23/04)

A reta final da temporada europeia se aproxima. Neste sábado, Arsenal e Manchester United se enfrentam a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Para não perder nenhum lance do clássico, saiba onde assistir Arsenal x Manchester United ao vivo.

O elenco de Arteta ainda sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, por isso, precisa da vitória hoje. Do outro lado, o United de Cristiano Ronaldo vai buscar os três pontos no clássico de qualquer maneira para ocupar a zona de classificação da tabela.

Onde assistir Arsenal x Manchester United ao vivo?

O jogo entre Arsenal e Manchester United hoje será transmitido na ESPN (TV fechada) e Star + (Streaming), a partir das 08h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite todos os jogos do Campeonato Inglês na temporada. É necessário ter a emissora na TV por assinatura para assistir ao vivo os embates deste sábado.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, plataforma da Disney. Também por assinatura, a plataforma está disponível no site (www.starplus.com) e pelo aplicativo no Android e iOS.

Ficha técnica de Arsenal x Manchester United hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Arsenal x Manchester United

Em entrevista coletiva, o técnico Arteta garantiu que Tomiyasu é dúvida para o jogo de hoje, enquanto Nketiah pode sim jogar no time principal. Tierney e Partey continuam fora.

Para o United, o craque Cristiano Ronaldo está de volta ao plantel, assim como Raphael Varane e Scott McTominay. Já Paul Pobga, Fred, Luke Shaw e Cavani continuam indisponíveis.

Escalação do Arsenal:​ Ramsdale, Nuno Tavares, Gabriel Magalhães, White, Soares, Elneny, Xhaka, Rowe, Odegaard, Saka e Nketiah (Lacazette)

Escalação do Manchester United: De Gea, Varane, Alex Telles, Maguire, Dalot, Bruno Fernandes, Matic, McTominay, Lingard, Sancho e Cristiano Ronaldo

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Arsenal e Manchester United

Ambas as equipes só disputam o Campeonato Inglês na primeira divisão pela temporada. O Arsenal foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra, além de não disputar competições internacionais.

Já o Manchester United chegou até as oitavas de final da Champions, mas acabou desclassificado pelo Atlético de Madrid. Na Copa da Inglaterra, por fim, perdeu para o Middlesbrough.

Confira a seguir os próximos jogos dos times.

Arsenal:

West Ham x Arsenal – Domingo, 01/05 às 12h30 (Campeonato Inglês)

Arsenal x Leeds – Domingo, 08/05 às 10h (Campeonato Inglês)

Manchester United:

Manchester United x Chelsea – Quinta-feira, 28/04 às 15h45 (Campeonato Inglês)

Manchester United x Brentford – Segunda-feira, 02/05 às 16h (Campeonato Inglês)

