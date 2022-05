Onde assistir Aston Villa x Burnley ao vivo, horário e escalação (19/05)

Em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Aston Villa e Burnley se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Aston Villa x Burnley ao vivo.

Onde assistir Aston Villa x Burnley hoje?

O jogo entre Aston Villa e Burnley hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming é o responsável por exibir todas as emoções do confronto do Campeonato Inglês nesta quinta-feira. Somente assinantes podem acompanhar ao vivo a partida.

A plataforma está disponível por assinatura no site (www.starplus.com) ou então no aplicativo, além de estar disponível também para tablets, computador e smart TV.

Informações do jogo Aston Villa x Burnley hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra

Arbitragem: Paul Tierney

Onde assistir: Star +

Aston Villa e Burnley no Campeonato Inglês

Ocupando a 14ª posição com 44 pontos, o time do Aston Villa apenas cumpre tabela nesta quinta-feira, já que não tem oportunidade de conquistar uma vaga em torneios internacionais ou até mesmo de rebaixamento. Por esse motivo, o elenco só busca uma melhor campanha ao fim da temporada.

Do outro lado, o Burnley precisa dos três pontos no jogo de hoje para escapar do rebaixamento. Porém, o elenco também espera um tropeço do Everton nesta quinta, já que se o adversário vencer, então o Burnley já está rebaixado. Se vencer, aí leva a disputa para a última rodada do Campeonato Inglês.

Escalação do Aston Villa: Martínez; Mings, Digne, Chambers, Cash; Ramsey, Douglas Luiz, McGinn; Danny Ings, Buendía e Watkins. Técnico: Steven Gerrard

Escalação do Burnley: Pope; Collins, Kevin Long, Lowton; Roberts, Brownhill, Cork, McNeil, Taylor; Weghorst e Cornet. Técnico; Michael Jackson

Último jogo de Aston Villa x Burnley:

A última vez que as equipes de Aston Villa e Burnley se enfrentaram aconteceu em 07 de maio de 20212, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, na temporada atual.

Por 3 x 1, o elenco do Aston Villa levou a melhor com gols de Danny Ings, Buendía e Watkins. Do outro lado, Cornet descontou.

Confira como foi o último jogo entre os times.