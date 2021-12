Onde assistir Aston Villa x Chelsea hoje: canal, horário e online – 26/12

Equipe do Chelsea precisa vencer se quiser continuar a sua busca pela liderança do Campeonato Inglês

Abrindo as disputas do Boxing Day no Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Aston Villa neste domingo, 26/12, com início às 14h30 (horário de Brasília), pela décima nona rodada no Villa Park. Com transmissão ao vivo na televisão, confira saiba onde assistir o jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir Aston Villa x Chelsea hoje ao vivo: O canal ESPN BRASIL, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

Local: Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 10ª posição com 22 pontos, o Aston Villa vem de uma vitória contra o Norwich na última rodada, enquanto busca mais um triunfo para continuar subindo na classificação do Campeonato Inglês. Com sete vitórias, um empate e nove derrotas, os anfitriões esperam contar com a força de sua torcida.

Do outro lado, o Chelsea continua sua busca pela liderança do campeonato contar o Liverpool e o Manchester City, atual dono do topo da tabela. Em terceiro lugar com 38 pontos, os Blues precisam ganhar e torcerem por tropeços dos dois times para seguir ao seu objetivo.

Escalações do Aston Villa x Chelsea:

Gerrard não poderá contar com Leon Bailey e Marvelous Nakamba para o jogo de hoje.

Enquanto isso, Christensen, Lukaku e Callum Hudson-Odoi voltaram a treinar, enquanto Ben Chilwell é baixa para o técnico Tuchel.

Aston Villa: Martínez; Targett, Mings, Konsa, Cash; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Buendiá, Watkins, Young

Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic

