Onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo hoje na TV e horário (10/05)

Em partida atrasada da 33ª rodada do Campeonato Inglês, equipe do Aston Villa ainda sonha com a improvável vaga para torneios internacionais, enquanto o Liverpool briga pelo título

Buscando reassumir a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Aston Villa nesta terça-feira em busca pelos três pontos, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, em partida atrasada da 33ª rodada na reta final da temporada. Confira a seguir onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo.

Onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo hoje?

O jogo entre Aston Villa x Liverpool hoje vai passar ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão na TV paga, o canal da ESPN exibe o confronto do Campeonato Inglês nesta terça-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar na programação se você tem a emissora em seu pacote.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming, disponível somente por assinatura na plataforma. Pelo valor de R$32,90 por mês, você pode assistir os esportes da ESPN no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo do Aston Villa x Liverpool hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham

Onde assistir: ESPN e Star +

Aston Villa e Liverpool no Campeonato Inglês

Com a presença do brasileiro Philippe Coutinho no elenco, o Aston Villa aparece em 11ª posição com 43 pontos, sonhando com a possibilidade de chegar até torneios internacionais na próxima temporada. O grupo tem pouquíssimas chances e por isso precisa da vitória nesta terça-feira custe o que custar.

Do outro lado, o Livepool pode reassumir a liderança do Campeonato Inglês se vencer o confronto, descontando também a diferença do saldo de gols. Neste momento o time de Klopp tem 83 pontos, três a menos que o líder City, e quatro pontos no saldo de gols a menos. O elenco tem ainda a final da Copa da Inglaterra pela frente.

Prováveis escalações de Aston Villa x Liverpool:

Bailey e Hause são os únicos desfalques para os anfitriões.

Do outro lado, Roberto Firmino segue em recuperação.

Escalação do Aston Villa: Martínez; Digne, Mings, Cash, Konsa; Chambers, Douglas Luiz, McGinn; Buendía, Watkins e Danny Ings. Técnico: Steven Gerrard

Escalação do Liverpool: Alisson; Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Diogo Jota e Mané. Técnico: Klopp

Retrospecto de Aston Villa x Liverpool:

Liverpool 1 x 0 Aston Villa (Campeonato Inglês)

Liverpool 2 x 1 Aston Villa (Campeonato Inglês)

Aston Villa 1 x 4 Liverpool (Campeonato Inglês)

Confiar no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.