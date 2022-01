Onde assistir Aston Villa x Manchester United ao vivo e horário – 15/01

O Manchester United visita o Aston Villa pela 22ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 15/01, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no Villa Park. O jogo do Manchester United hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Aston Villa x Manchester United?

A partida começa às 14h30 de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra.

Onde assistir ao jogo do Manchester United hoje ao vivo?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 14h30, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura no aplicativo e site oficial.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Aston Villa e Manchester United

Sem vencer por duas rodadas, o Aston Villa promete entrar com confiança no confronto deste sábado contra um grande oponente. Isso porque, em 14º lugar com 22 pontos, precisa do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. No início da temporada, por fim, venceu sete partidas, um empate e onze derrotas.

Enquanto isso, mesmo com Cristiano Ronaldo em campo do seu lado, o Manchester United não consegue bons resultados em campo pelo Campeonato Inglês. Em 7º com 31 pontos, o time venceu até o momento nove partidas, empatou outros quatro e perdeu seis, isto é, mostra um desempenho mediano que preocupa os torcedores.

Para os anfitriões, John McGinn está suspenso enquanto Marvelous Nakamba, Bertrand Traore e Trezeguet também estão fora.

Já os visitantes não terão Luke Shaw, Scott McTominay, Eric Bailly, Dalot, Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho continuam fora.

Provável escalação do Aston Villa: Martínez; Mings, Digne, Konsa, Cash; Ramsey, Douglas Luiz, Sanson; Watkins, Danny Ings, Buendía

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Varane, Wan-Bissaka, Alex Telles, Maguire; Matic, Fred, Berek, Bruno Fernandes; Cavani, Rashford

CLeia também:

Playoffs da NFL 2022: como funciona, jogos e onde assistir