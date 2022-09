Onde assistir Aston Villa x Southampton hoje: horário e escalação (16/09)

O Campeonato Inglês está de volta nesta sexta, 16 de setembro, após a suspensão no último fim de semana. Pela oitava rodada, Aston Villa e Southampton se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. Saiba onde assistir Aston Villa x Southampton hoje e todas as informações a seguir no texto.

Onde assistir Aston Villa x Southampton hoje ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, às 16h (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir através do Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe o retorno do Campeonato Inglês nesta sexta-feira, em todos os estados do Brasil através de operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar, basta sintonizar o canal e curtir o embate na rodada.

Outra opção é assistir através do Star +, serviço de streaming, disponível apenas para assinantes em aplicativos do celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Assinantes devem sintonizar a plataforma com e-mail e a senha.

Já para quem não é assinante, pode escolher o melhor pacote por R$ 32,90 até R$ 55,90 no site www.starplus.com.

Aston Villa x Southampton:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham.

Onde assistir Aston Villa x Southampton hoje: ESPN e Star +

Aston Villa x Southampton: como estão as equipes na temporada?

Com apenas uma vitória, o Aston Vila ocupa a 17ª posição com 4 pontos, conquistados também em um empate e quatro derrotas. Pela rodada desta sexta-feira, os anfitriões terão a oportunidade de garantirem os três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

No jogo de hoje, Diego Carlos e Cash estão fora por lesões.

Provável escalação do Aston Villa: Martínez; Mings, Digne, Konsa, Young; McGinn, Kamara, Douglas Luiz; Ramsey, Watksins e Bailey.

Do outro lado, o Southampton vem na 12ª posição com 7 pontos, contabilizados em duas vitórias, um empate e três derrotas entre as seis partidas disputadas. Com o resultado nesta sexta-feira, pode se aproximar da parte de cima da classificação e quem sabe lutar pela liderança na temporada.

Lavia e Livramento seguem fora por lesões.

Provável escalação do Southampon: Bazuru; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Maitland-Niles, Ward-Prowse, Elyounoussi; Aribo, Djenepo e Adams.

Últimos jogos:

No sábado (03/09), o Aston Villa empatou com o Manchester City, em casa, por 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Leon Bailey e Haaland marcaram os gols.

Já o Southampton, também no sábado, perdeu para o Wolves em 1 a 0, fora de casa, também na sétima rodada da competição inglesa.

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Apenas dois jogos serão realizados nesta sexta-feira, 16 de setembro, pela oitava rodada do Campeonato Inglês na nova temporada de futebol. A competição inglesa retorna após a pausa no fim de semana passado, por conta da morte da Rainha Elizabeth II.

Este fim de semana, entretanto, apenas sete partidas serão realizadas, já que tem confrontos também da Copa da Liga Inglesa.

Aston Villa x Southampton – 16h

Nottingham Forest x Fulham – 16h

Sábado

Wolves x Manchester City – 08h30

Newcastle x Bournemouth – 11h

Tottenham x Leicester – 13h30

Domingo

Brentford x Arsenal – 08h

Everton x West Ham – 10h15

