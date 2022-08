Onde assistir Bournemouth x Arsenal hoje e horário (20/08)

Com a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal enfrenta o Bournemouth neste sábado, 20 de agosto, pela terceira rodada. Com início às 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Dean Court, onde assistir Bournemouth x Arsenal hoje vai ser na ESPN, disponível apenas em operadoras de TV paga.

O Bournemouth busca a segunda vitória na temporada, com 3 pontos em 11º lugar na tabela. Já o Arsenal tem 6 pontos, duas vitórias em segundo lugar, atrás do Manchester City.

Onde assistir Bournemouth x Arsenal hoje

O jogo do Arsenal hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de transmissão da Premier League em todos os estados do Brasil. No entanto, a emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura entre a programação.

Há outra maneira de acompanhar a partida de futebol inglês neste sábado. Trata-se do Star +, plataforma de streaming por assinatura disponível para aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV. Para quem já é assinante, basta acessar com e-mail e senha do usuário e aí procurar o jogo no mosaico do dia.

Para o torcedor que quer tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site www.starplus.com e optar pelo melhor pacote, com valores de R$ 32,90 até R$ 55,90.

Como está a classificação do Campeonato Inglês?

Manchester City e Arsenal disputam a liderança do Campeonato Inglês, com 6 pontos cada. O elenco vermelho pode assumir a liderança se vencer o jogo deste sábado.

Brentford, Tottenham, Newcastle, Leeds, Chelsea e Brighton também aparecem muito bem na briga pela parte de cima da classificação.

Classificação do Campeonato Inglês 2022 – Onde assistir Bournemouth x Arsenal hoje

1 Manchester City – 6 pontos

2 Arsenal – 6 pontos

3 Brentford – 4 pontos

4 Tottenham – 4 pontos

5 Newcastle – 4 pontos

6 Leeds – 4 pontos

7 Chelsea – 4 pontos

8 Brighton – 4 pontos

9 Aston Villa – 3 pontos

10 Nottingham Forest – 3 pontos

11 Bournemouth – 3 pontos

12 Liverpool – 2 pontos

13 Fulham – 2 pontos

14 Wolves – 1 ponto

15 Leicester – 1 ponto

16 Crystal Palace – 1 ponto

17 Southampton – 1 ponto

18 Everton – 0 pontos

19 West Ham – 0 pontos

20 Manchester United – 0 pontos

Prováveis escalações do Bournemouth x Arsenal

Rothwell, Brooks e Ryan Fredericks continuam lesionados e em trabalho de recuperação no time dos anfitriões.

Escalação do Bournemouth: Travers; Kelly, Mepham, Lerma; Billing, Zemura, Cook, Smith; Christie, Tavernier e Moore.

Arteta, comandante do Arsenal, não tem desfalques em seu plantel de jogadores.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Partey, Xhaka, Saka; Odegaard, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Próximos jogos:

BOURNEMOUTH:

Norwich x Bournemouth – Terça-feira, 23/08 às 15h45 – Copa da Liga Inglesa

Liverpool x Bournemouth – Sábado, 27/08 às 11h – Campeonato Inglês

ARSENAL:

Arsenal x Fulham – Sábado, 27/08 às 13h30 – Campeonato Inglês

Arsenal x Aston Villa – Quarta-feira, 31/08 às 15h30 – Campeonato Inglês

