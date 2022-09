Onde assistir Brentford x Arsenal hoje: horário e escalação (18/09)

Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes voltam a disputar o Campeonato Inglês após a pausa do último fim de semana

Com transmissão ao vivo para todo o país, a partida entre Brentford e Arsenal neste domingo, 18 de setembro, é válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Brentford Community Stadium. O jogo começa às 08h (Horário de Brasília), saiba onde assistir Brentford x Arsenal hoje ao vivo.

Onde assistir Brentford x Arsenal hoje

O jogo do Brentford e Arsenal hoje na Premier League vai passar na ESPN, pela TV fechada, a partir das 08h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir através do Star +, serviço de streaming.

Com total exclusividade, o canal da ESPN é a única emissora que transmite ao vivo e em todo o território nacional os jogos do Campeonato Inglês na temporada. O canal, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar para curtir ao vivo a disputa!

Para o torcedor que está acostumado a assistir pelo celular, o serviço de streaming Star + é a opção. A plataforma pode ser encontrada também para o tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Por diversos pacotes, a plataforma pode ser assinada por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, com programações dos mais diferentes filmes, séries e desenhos.

Brentford x Arsenal: como vem as equipes?

Com duas vitórias, três empates e uma derrota na coleção, o Brentford aparece na 9ª posição da tabela com nove pontos. Se vencer a partida neste domingo, poderá subir até quatro lugares na classificação, desbancando o Manchester United para garantir a quinta posição.

O clube não poderá contar com Pinnock e Norgaard, desfalques por lesões no plantel de jogadores.

Provável escalação do Brentford: Raya; Mee, Henry, Jansson, Hickey; Ghoddos, Janelt, Jensen; Toney, Wissa e Mbeumo.

Para o Arsenal, o início de temporada está muito bem. O clube perdeu a primeira na última rodada, para o Manchester United em clássico, mas segue na terceira posição com 15 pontos. Isso significa que, se vencer neste domingo, reassume a liderança com um ponto de diferença sob o City.

Arteta ainda não pode ter Elneny, Zinchenko, Nelson e Rowe, lesionados.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tierney; Xhaka, Partey, Saka; Odegaard, Martinelli e Gabriel Jesus.

Jogos do Campeonato Inglês na rodada

Com muitos jogos cancelados neste fim de semana, a oitava rodada do Campeonato Inglês apresenta apenas sete partidas na rodada.

O elenco do Arsenal visita o Brentford, enquanto o Everton recebe o West Ham na busca pelos três pontos neste início de temporada.

Confira os resultados e os horários do jogo de hoje.

Aston Villa 1 x 0 Southampton

Nottingham Forest 2 x 3 Fulham

Wolves 0 x 3 Manchester City

Newcastle 1 x 1 Bournemouth

Tottenham 6 x 2 Leicester

Domingo

Brentford x Arsenal – 08h

Everton x West Ham – 10h15

