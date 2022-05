Onde assistir Brentford x Leeds ao vivo, horário e escalações (22/05)

Equipe do Brentford apenas cumpre tabela, enquanto visitantes buscam escapar do rebaixamento

O time do Leeds busca os três pontos diante do Brentford neste domingo, 22 de maio, para escapar do rebaixamento do Campeonato Inglês. A partida tem início às 12h (Horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, em Londres, pela última rodada da temporada. Para acompanhar ao vivo, descubra onde assistir Brentford x Leeds hoje.

Onde assistir Brentford x Leeds hoje ao vivo?

O jogo entre Brentford e Leeds hoje será transmitido ao vivo no Star + (Serviço de Streaming), a partir das 12h, pelo horário de Brasília.

Pela última rodada do Campeonato Inglês, a partida neste domingo não vai passar na TV. Isso significa que o torcedor só poderá assistir através do serviço de streaming do Star +, sob responsabilidade do grupo Disney.

O torcedor pode assinar a plataforma através do site (www.starplus.com) pelo valor de R$32,90 ao mês, podendo assistir através da smart TV, celular, tablet ou até no computador.

Informações do jogo Brentford x Leeds hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, no oeste de Londres

Arbitragem: Paul Tierney

Onde assistir: Star +

Brentford e Leeds no Campeonato Inglês:

O time do Brentford não briga por mais nada nesta reta final da temporada no Campeonato Inglês. Ocupando a 11ª posição com 46 pontos, a única oportunidade que o elenco da casa possui é garantir uma melhor colocação na tabela. Por essa razão, promete fazer bonito em casa com o apoio da torcida.

Enquanto isso, o Leeds tem um grande compromisso pela frente. Em 18º lugar com 35 pontos, o grupo de Jesse March precisa dos três pontos neste domingo para escapar do rebaixamento no Campeonato Inglês. Além disso, torce também por um tropeço do Burnely na rodada, que possui o mesmo número de pontos mas vantagem no saldo de gols.

Escalação do Brentford: Raya; Sorensen, Henry, Jansson, Ajer; Eriksen, Norgaard, Jensen; Wissa, Toney e Mbeumo. Técnico: Thomas Frank

Escalação do Leeds: Meslier; Koch, Diego Llorente, Cooper, Firpo; Klich, Phillips, Rapinha, Rodrigo, Harrison; Gelhardt. Técnico: Jesse March

Último jogo de Brentford x Leeds;

A última partida entre Leeds e Brentford aconteceu em 05 de dezembro de 2021, na temporada atual, sob a 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o placar de 2 x 2, as equipes ficaram na igualdade e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Roberts e Bamford para o Leeds, e Baptista e Canós ao Brentford.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times em campo.