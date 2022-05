Onde assistir Brentford x Southampton ao vivo e horário hoje (07/05)

Em confronto direto, Brentford e Southampton se enfrentam neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano na reta final da temporada. Confira a seguir onde assistir Brentford x Southampton ao vivo.

Onde assistir Brentford x Southampton ao vivo?

A partida entre Brentford e Southampton hoje será transmitida ao vivo no Star +, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming Star + é o responsável por exibir todas as emoções do jogo do Campeonato Inglês neste sábado, disponível para todos os estados do Brasil.

Porém, é importante ressaltar que a plataforma só está disponível por assinatura, ou seja, você deve pagar o valor de R$32,90 ou R$45,90 ao mês para ter acesso em todo o conteúdo do streaming.

Com a assinatura, você pode assistir o futebol do Star + através do celular, smart TV, tablets e até mesmo no computador pelo site oficial.

Informações de Brentford x Southampton hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília

Local: Brentford Community Stadium, na cidade de Brentford

Onde assistir: Star+

Brentford e Southampton no Campeonato Inglês

Ocupando a 14ª posição com 40 pontos, o Brentford não tem mais chances de alcançar a zona de classificação do Campeonato Inglês. Entretanto, o fantasma do rebaixamento ainda pode ser um problema neste finalzinho de temporada. Por esse motivo, o grupo londrino quer os três pontos neste sábado.

Do outro lado, o Southampton vem logo atrás, em 15º com os mesmos 40 pontos. Contabilizando nove vitórias, treze empates e também treze derrotas, os visitantes também não tem oportunidade de classificação para torneios internacionais e, por isso, somente tentam escapar do rebaixamento enquanto buscam uma melhor posição na tabela.

Escalações de Brentford x Southampton:

Ethan Pinnock e Sergi Canos estão de volta ao time principal, enquanto Frank Oyenka, Samn Ghoddos e Mathias Jorgensen ainda são desfalques.

Já os Saint, o único desfalque é Livramento, lesionado.

Provável escalação de Brentford: Raya; Sorensen, Henry, Jansson, Ajer; Jensen, Eriksen, Dasilva; Wissa, Toney e Mbeumo. Técnico: Thomas Frank

Provável escalação de Southampton: Forster; Salisu, Bednarek, Walker-Peters, Perraud; Ward-Prowse, Armstrong, Romeu, Elyounoussi; Long e Adams. Técnico: Ralph Hasenhuttl

Retrospecto Brentford x Southampton:

Southampton 4 x 1 Brentford (Campeonato Inglês)

Southampton 0 x 2 Brentford (Copa da Liga Inglesa)

Brentford 0 x 3 Southampton (Campeonato Inglês)

Confira como foi o último encontro a seguir no vídeo.