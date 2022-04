Equipe do Tottenham ainda sonha com a ponta na tabela de classificação

Onde assistir Brentford x Tottenham ao vivo e horário do futebol (23/04)

Neste sábado, o Brentford recebe o Tottenham a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, em Londres, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada do futebol europeu. Descubra a seguir onde assistir Brentford x Tottenham ao vivo.

O elenco de Thomas Frank não tem grandes chances de alcançar a parte de cima da tabela mas, mesmo assim, promete buscar os três pontos no jogo de hoje seja como for. Já o time comandado por Antonio Conte vai precisa do resultado para seguir na zona de classificação até a Champions League.

Onde assistir Brentford x Tottenham ao vivo?

O jogo entre Brentford e Tottenham hoje vai ser transmitido no ESPN (TV fechada) e Star + (Streaming), a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal ESPN vai passar a partida do Campeonato Inglês neste sábado para todos os estados do Brasil. A emissora é a dona dos direitos de transmissão e, por isso, transmite todos os

Para quem não tem TV paga, a opção é acompanhar no Star +, serviço de streaming por assinatura. Para tornar-se membro, basta procurar o site (www.starplus.com) ou no aplicativo no Android e iOS e assinar.

Ficha técnica do jogo do Brentford x Tottenham hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Escalação do Brentford x Tottenham

Os anfitriões não poderão contar com Onyeka e Sergi Canós, lesionados.

Para o técnico Antonio Conte, dos Spurs, apenas Matt Doherty, Japhet Tanganga e Oliver Skipp, lesionados, são desfalques para o confronto deste sábado.

Escalação do Brentford:​ Raya, Sorensen, Jansson, Ajer, Norgaard, Eriksen, Janelt, Toney, Wissa e Mbeumo

Escalação do Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Royal, Bentacur, Hojbjerg, Sessegnon, Son, Kulusevski e Harry Kane

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Brentford e Tottenham

Ambos os times estão na primeira divisão do Campeonato Inglês pela temporada 2022. O Brentford foca toda a sua atenção ao confronto deste sábado, já que não está em outra disputa.

Do outro lado, o mesmo acontece com o Tottenham, eliminado da Copa da Inglaterra pelo Middlesbrough pela quinta rodada e também na Copa da Liga Inglesa na semifinal.

Confira a seguir os próximos jogos dos times.

Brentford:

Manchester United x Brentford – Segunda, 02/05 às 16h (Campeonato Inglês)

Brentford x Southampton – Sábado, 07/05 às 11h (Campeonato Inglês)

Tottenham:

Tottenham x Leicester – Domingo, 01/05 às 10h (Campeonato Inglês)

Liverpool x Tottenham – Sábado, 07/05 às 15h45 (Campeonato Inglês)

