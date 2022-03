Onde assistir Brighton x Tottenham: transmissão, online e horário (16/03)

Nesta quarta-feira, Brighton e Tottenham se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h30,horário de Brasília, no Falmer Stadium, em Brighton e Hove. Então, saiba onde assistir Brighton x Tottenham hoje ao vivo.

O elenco do Brighton foi derrotado pelo Liverpool no fim de semana e por isso busca a redenção nesta quarta-feira. Já os Spurs perderam o clássico diante do United, de Cristiano Ronaldo, no último domingo.

Onde assistir Brighton x Tottenham hoje?

A partida entre Brighton e Tottenham tem transmissão ao vivo do serviço de streaming Star +, às 16h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo através do smartphone ou tablets.

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Brighton vem em décimo terceiro lugar com 33 pontos, ou seja, contabiliza sete vitórias, doze empates e nove derrotas em toda a temporada do Campeonato Inglês. Com o resultado desta quarta-feira, o grupo tem a oportunidade de subir na classificação para alcançar a parte de ciam em busca de vagas na Champions.

Enquanto isso, o Tottenham permanece em oitavo lugar com 45 pontos, ou seja, venceu catorze jogos vencidos, três empates e dez derrotas em toda a temporada. No jogo de hoje, Antonio Conte deve colocar em campo os jogadores titulares para levar para casa os três pontos de qualquer modo.

Possíveis escalações de Brighton x Tottenham

Adam Lallana e Adam Webster seguem fora.

Provável Brighton: Sánchez; Cucurella, Dunk, Veltman, Lamptey; Bissouma, Alzate, Moder; Welbeck, Trossard, Maupay

Do outro lado, Antonio Conte continua sem Ryan Sessegnon, Oliver Skipp e Tanganga.

Provável Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Romero; Doherty, Hojbjerg, Bentacur, Reguillón; Kulusevski, Harry Kane, Son

Último jogo Brighton x Tottenham

A última vez que Brighton e Tottenham jogaram entre si foi no dia 5 de fevereiro, pela quarta rodada da temporada 2022 da Copa da Inglaterra. O jogo terminou com vitória do Tottenham, com gols de Harry Kane e March, dois, enquanto Bissouma descontou.

Confira no vídeos os melhores momentos do último jogo.