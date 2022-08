Onde assistir Chelsea e Tottenham hoje ao vivo e horário clássico (14/8)

Alerta de clássico de Londres hoje! Neste domingo, 14 de agosto, Chelsea e Tottenham disputam a segunda rodada do Campeonato Inglês, a partir das 12h30 (Horário de Brasília). Jogando no Stamford Bridge, onde assistir Chelsea e Tottenham hoje vai ser na ESPN, na TV fechada, e Star +, streaming, para todos os estados do país.

O Chelsea estreou com vitória na Premier League em cima do Everton. Com os três pontos, vem na 8ª posição da tabela. Já o Tottenham goleou o Southampton na rodada de estreia e por isso vem na 7ª posição com três pontos.

Onde assistir Chelsea e Tottenham hoje

O jogo do Chelsea e Tottenham hoje terá transmissão da ESPN e Star+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da ESPN exibe com exclusividade o clássico de Londres neste domingo para todos os estados do Brasil. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

A opção para quem não tem a TV paga é acompanhar através do Star +, streaming por assinatura disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Chelsea x Tottenham

Thomas Tuchel, técnico dos Blues, confirmou em entrevista coletiva na última sexta-feira que Kovacic e Marcos Alonso ainda treinam e, por estarem lesionados, vão desfalcar o grupo hoje.

“Alonso não está treinando no momento e está tentando finalizar sua transferência. Ele não estará disponível para o jogo de domingo. É o mesmo para Kovacic, que infelizmente está lesionado com o joelho, houve uma reação”.

Escalação do Chelsea: Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Jorginho, Kanté, James; Sterling, Mount e Havertz.

Já Antonio Conte, técnico do Tottenham, não terá Lenglet pois teve leve aperto no músculo adutor. Enquanto isso, Oliver Skipp é dúvida.

Escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Hojbjerg, Royal, Bentacur, Sessegnon; Son, Harry Kane e Kulusevski.

Quem tem mais vitórias entre Chelsea e Tottenham

Tottenham e Chelsea se enfrentaram em toda a história do futebol por 143 jogos, mas quem tem mais vitórias é o Chelsea, com 69 triunfos contra 39 dos Spurs, além dos 35 empates, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

As partidas são válidas por Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. Os dois nunca jogaram entre si por torneios internacionais.

No quesito gols, o Chelsea também tem a vantagem com 243 gols marcados contra 186 do Tottenham, diante dos resultados apurados pelo site Transfermarkt.

Próximos jogos:

CHELSEA:

Leeds x Chelsea – Domingo, 21/08 às 10h

Chelsea x Leicester – Sábado, 27/08 às 11h

TOTTENHAM:

Tottenham x Wolves – Sábado, 20/08 às 08h30

Nottimgham Forest x Tottenham – Domingo, 28/08 às 12h30

Leia também: Quando começa a Champions 22/23: veja calendário completo