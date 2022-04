Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo e horário do clássico hoje (20/04)

O clássico entre Chelsea e Arsenal promete agitar a quarta-feira. Válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, a partida vai começar às 15h45 (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo.

O Chelsea vem de vitória em cima do Crystal Palace na Copa da Inglaterra, enquanto o Arsenal perdeu para o Southampton.

Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo

O jogo entre Chelsea e Arsenal hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

O embate do Campeonato Inglês nesta quarta-feira só estará disponível para assinantes do Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura.

Isso significa que, se você não for assinante, pode encontrar a plataforma através do site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS, escolher o pacote, e assinar sob os valores de R$32,90 até R$45,90.

Data: 20/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Chelsea e Arsenal no Campeonato Inglês

O grupo do Chelsea ainda sonha com a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Inglês. A diferença com o líder, entretanto, é de catorze pontos. A temporada inglesa se encaminha para o fim da temporada e, por isso, os comandados de Tuchel precisam vencer os próximos jogos se quiserem lutar pelo topo. Em terceiro lugar com 62 pontos, contabiliza 18 vitórias em trinta jogos, 8 empates e 4 derrotas.

Do outro lado, o Arsenal aparece na quinta posição com 54 pontos. O elenco londrino não tem mais chances de liderar o Campeonato Inglês, mas ainda sonha com a vaga na Champions do ano que vem. Para isso acontecer, terá de ganhar o jogo desta quarta-feira e, consequentemente, acumular pontos nos próximos desafios. A vitória hoje não significa somente subir na tabela, como também um grande triunfo por ser clássico.

Escalação do Chelsea x Arsenal

Escalação do Chelsea:​ Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta, Alonso, Kanté, Loftus-Cheek, James, Havertz, Mount e Werner

Escalação do Arsenal: Ramsdale, White, Soares, Gabriel Magalhães, Tavares, Xhaka, Lokonga, Odegaard, Saka, Rowe e Gabriel Martinelli ​

Últimos jogos Chelsea x Arsenal

Arsenal 0 x 2 Chelsea – Campeonato Inglês – 22/08/2021

Chelsea 0 x 1 Arsenal – Campeonato Inglês – 12/05/2021

Arsenal 3 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês – 26/12/2020

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

