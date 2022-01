Onde assistir Chelsea x Liverpool hoje: canal, horário e escalações – 02/01

O clássico inglês entre Chelsea e Liverpool promete bagunçar a tabela do Campeonato Inglês neste domingo, 02/01, a partir das 13h30 (horário de Brasília), pela vigésima primeira rodada no Stamford Bridge. Com transmissão de Chelsea x Liverpool hoje ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje na TV e online.

Onde assistir jogo do Chelsea x Liverpool hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar do Campeonato Inglês com 42 pontos, o Chelsea precisa da vitória no confronto deste domingo se quiser continuar vivo na luta pela liderança. Com doze jogos vencidos, seis empates e duas derrotas, os Blues esperam colocar os melhores jogadores em campo para garantir os três pontos hoje.

Enquanto isso, o Livepool vem logo atrás em terceiro lugar com 41 pontos conquistados ao longo da temporada. Com doze vitórias, cinco empates e duas derrotas, os Reds também continuam na briga pelo topo da classificação, enquanto assistem ao Chelsea e o Manchester City dominam as primeiras posições. Por isso, os comandados de Klopp vão protagonizar um belíssimo clássico em campo.

Escalações de Chelsea e Liverpool:

Tuchel não poderá contar com Ben Chilwell, Reece James e Christensen.

Já Klopp não poderá contar com Thiago, Minamino e Andy Robertson, lesionados.

Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Chalobah; Alonso, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Mount, Hudson-Odoi, Havertz

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Henderson, Keita, Fabinho; Salah, Jota, Mané

Leia também:

Ano Novo dos famosos: como os jogadores passaram a virada de 2022