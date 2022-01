Clássico londrino acontece neste domingo pela vigésima terceira rodada do Campeonato Inglês

Onde assistir Chelsea x Tottenham hoje e horário do clássico – 23/01

O clássico entre Chelsea e Tottenham acontece neste domingo, 23/01, a partir das 13h30 (horário de Brasília), jogando pela 23ª rodada do Campeonato Inglês no Stamford Bridge. O jogo do Chelsea e Tottenham hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Chelsea e Tottenham hoje ao vivo

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Chelsea x Tottenham

Christensen, Ben Chilwell e James seguem fora pelo Chelsea.

Já Antonio Conte, técnico dos Spurs, pode contar com Dier novamente, enquanto Cristian Romero e Heung-Min Son seguem fora.

Escalação do jogo do Chelsea: Arrizabalaga; Alonso, Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta; Jorginho, Mount, Kanté, Ziyech; Werner, Lukaku

Escalação do jogo do Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Sánchez, Royal; Skipp, Winks, Hojbjerg, Reguillon; Harry Kane, Lucas Moura

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar no Campeonato Inglês com 44 pontos, o Chelsea se mantém vivo na busca pela liderança da temporada. Disputando com Liverpool, os Blues podem terminar o fim de semana na vice-liderança se vencerem o confronto deste domingo e os Reds perderem. Para isso, deve colocar os melhores jogadores em campo.

Do outro lado, o Tottenham segue em 6ª posição com 36 pontos, isto é, venceu até o momento onze partidas, empatou três e perdeu outras cinco neste início de temporada. Dessa maneira, se quiser continuar na luta pelo topo da classificação, precisa levar os três pontos para casa hoje.

Relembre o último jogo entre Chelsea e Tottenham.

