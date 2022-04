Onde assistir Crystal Palace x Arsenal ao vivo e horário na TV (04/04)

Nesta segunda-feira, Crystal Palace e Arsenal se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês de 2022, no Selhurst Park Stadium, em Londres. Confira os detalhes da transmissão e onde assistir Crystal Palace x Arsenal ao vivo.

O Crystal Palace vem de vitória contra o Everton, enquanto o Arsenal venceu o Aston Villa.

Onde assistir Crystal Palace x Arsenal

O jogo do Crystal Palace e Arsenal hoje vai passar no ESPN e Star +, a partir das 16h, horário de Brasília.

O canal da ESPN vai transmitir ao vivo o jogo do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, através de operadoras de TV por assinatura, disponíveis em todos os estados do Brasil

Porém, outra opção para assistir ao vivo é o serviço de streaming Star +, que também transmite o jogo de hoje. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

Provável escalação do jogo do Crystal Palace e Arsenal

Escalação do Crystal Palace: Guaita, Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell, Galagher, Kouyaté, Schlupp, Olise, Mateta e Zaha

Escalação do Arsenal: Leno, Tierney, Gabriel, White, Soares, Partey, Xhaka, Smith Rowe, Odegaard, Saka e Lacazette

O Crystal Palace vem de dois empates e duas vitórias nas últimas semanas do Campeonato Inglês, aparecendo em décimo segundo lugar com 34. O elenco tenta se aproximar da parte de cima da tabela em busca de uma possível vaga na Champions League ou, quem sabe, até a Liga Europa no ano que vem. Por fim, acumula na temporada sete vitórias, treze empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Arsenal continua em quinto lugar com 54 pontos, ou seja, venceu até aqui dezessete partidas, empatou três e perdeu oito. Agora, só precisa da vitória nesta segunda-feira para ultrapassar o Tottenham, seu maior rival, na tabela e terminar a semana em quarto lugar.

Crystal Palace x Arsenal último jogo

18/10/2021 – Arsenal 2 x 2 Crystal Palace – Campeonato Inglês

19/05/2021 – Crystal Palace 1 x 3 Arsenal – Campeonato Inglês

14/01/2021 – Arsenal 0 x 0 Crystal Palace – Campeonato Inglês

Confira no vídeo a seguir o último jogo entre os times.

