Fortaleza é quem ganhou a Copa do Nordeste 2022

O Fortaleza foi quem ganhou a Copa do Nordeste. Após vencer o Sport por 1 a 0 (2 x 1) neste domingo, 03/04, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Leão confirmou o seu segundo título da competição na história. Confira a seguir como foi o jogo de quem ganhou a Copa do Nordeste 2022 e as principais informações.

Quem ganhou a Copa do Nordeste 2022

O Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste de 2022. Em jogo neste domingo, 03/04, em Fortaleza, na Arena Castelão, contra o Sport, o Leão levantou o seu segundo troféu na história da competição sob o placar agregado de 2 a 1.

O time campeão do Fortaleza, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, foi para campo com: Max, Landazuri, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba, Hércules, Lucas Lima, Zé Welison, Yago Pikachu, Moisés e Renato Kayzer

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA COPA DO NORDESTE

Depois de um primeiro jogo eletrizante, as equipes entraram em campo neste domingo para disputar a final da Copa do Nordeste em busca do título. De um lado, o Fortaleza queria o segundo troféu, enquanto o Sport buscou o quarto na história.

Tida como uma das maiores competições do futebol brasileiro, a final da Copa do Nordeste começou quente. Com apenas 2 minutos, Renato Kayzer caiu na área após falta de Sabino, e a possibilidade de pênalti em favor do Fortaleza foi acionada. Entretanto, após verificar no VAR, a arbitragem optou por não marcar.

O jogo seguiu com o Fortaleza, anfitrião da partida, pressionando em todos os momentos do primeiro tempo. Moisés e Kayzer buscaram abrir o placar, mas Hércules foi quem teve a melhor oportunidade após arriscar chute e mandar para fora. Moisés, em seguida aos 20 minutos, deu belo passe para Lucas Lima na área, mas o meia desperdiçou.

Um minuto depois, o Sport respondeu em contra-ataque com Parraguez, mas sem sucesso. Sander mais uma vez chegou bem para os visitantes, mas o goleiro Max defendeu. Na metade da primeira etapa, o jogo seguiu equilibrado com perigo para os dois times em campo.

Próximo do finalzinho, Pikachu passou perto ao receber passe, mandando a bola para fora próximo do goleiro Maílson. Aos 45, Moisés caiu na área por falta de Rafael Thyere e, no mesmo instante, a arbitragem assinalou pênalti. Yago Pikachu, que não conseguiu marcar minutos antes, acertou em cheio as redes do Sport.

O Sport tentou reagir nos minutinhos finais com cabeceio de Sander, mas nada mudou. Com o apito, os jogadores voltando para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA COPA DO NORDESTE

Os jogadores voltaram do vestiário para o segundo tempo na final da Copa do Nordeste. O Sport mostrou todo o gás necessário e a confiança, buscando o jogo para reverter o placar.

Sander, mais uma vez, entrou como a melhor peça do Sport. Porém, a primeira chance da segunda etapa foi do Fortaleza. Em falta próxima da área, Lucas Lima cobrou em direção ao gol mas a zaga dos visitantes mandaram para longe.

A resposta do Rubro-Negro de Recife saiu aos 12 minutos novamente com Sander. Em passe de Denner, o lateral aproveitou o espaço e chutou para o gol. Max, goleiro do Fortaleza, fez belo trabalho ao espalmar.

Em cruzamento de Jubá, Pedro Naressi, aos 21 minutos, chegou bem na área, mas o impedimento foi marcado. O jogo voltou a ficar quente na metade de etapa com possibilidade de pênalti para o Sport. Sander caiu em dividida com Marcelo Benevenuto, mas após verificar o VAR, o árbitro só assinalou falta.

O Sport cresceu no jogo e fez questão de pressionar o Fortaleza, que buscava se proteger na defesa. Perreguez, aos 32, acabou errando a bola, mas fez a torcida do Leão assustar.

Se o jogo já estava quente pelo clima da final na Copa do Nordeste, aos 35 minutos ganhou ainda mais faíscas entre os dois times. Robson e Rafael Thyere protagonizaram discussões após o jogador do Fortaleza dar uma cotovelada no adversário. Ao checar o VAR, o árbitro confirmou o cartão vermelho para Robson.

Com um a menos, o Fortaleza tratou de fazer substituições para conter o seu desempenho. O Sport seguiu com o seu bom desempenho.

Porém aos 44 minutos, um apagão atingiu a Arena Castelão, paralisando o jogo próximo do fim. No mesmo instante, os torcedores ligaram os celulares para clarear o estádio. Conforme as luzes retornaram e os refletores ajudaram na Arena, o árbitro marcou 8 minutos de acréscimos.

A bola voltou a rolar e o Sport seguiu pressionando em todo os momentos para tentar empatar e, quem sabe assim, mandar para os pênaltis.

O Sport teve escanteio para cobrar aos 49, com Maílson na área para tentar marcar, mas a bola passou por todo mundo e foi para fora. Parraguez acertou as redes, mas o juiz deu falta antes do lance.

Aos gritos da torcida na Arena Castelão, com luz total, o Leão da Ilha do Retiro não conseguiu mudar o resultado. Ainda sobrou tempo para mais uma confusão entre os jogadores dos dois clubes.

Com o apito decretando o fim da partida, o placar de 1 x 0 deu o título para o Fortaleza na Copa do Nordeste 2022.

Quem são os campeões da Copa do Nordeste?

Nove equipes já levantaram o troféu na Copa do Nordeste. A competição surgiu em 1994, e desde então, reúne os principais times do Nordeste em uma disputa acirrada pelo título da temporada.

Naquele ano, o Sport foi o campeão. Depois, o torneio sofreu uma paralisação, retornando apenas em 1997. Depois, em 2003, novamente parou de ser realizado na região. Em 2010, a competição voltou sob o comando da CBF e, desde então, premia os melhores elenco do Nordeste.

Os maiores campeões são Bahia e Vitória, com 4 títulos cada. Confira a seguir os maiores campeões da Copa do Nordeste.

Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010) e Bahia (2001, 2002, 2017 e 2021)

Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

Fortaleza – 2 títulos (2019 e 2022)

Ceará – 2 títulos (2015 e 2020)

América-RN – 1 título (1998)

Campinense – 1 título (2013)

Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

Santa Cruz – 1 título (2016)

Qual é a premiação de quem ganhou a Copa do Nordeste?

Além de levar para casa a belíssima taça da Lampions League, o campeão da Copa do Nordeste também embolsa aos seus cofres a quantia de R$ 1 milhão. O valor vem da própria CBF e de cotas televisivas, comum na distribuição de renda das competições.

Na fase de grupos, de acordo com o portal Goal, cada pote recebe um valor diferente já que seguem as posições do ranking de clubes da CBF. O primeiro embolsa R$ 1,910 milhão, enquanto o segundo pote R$ 1,465 milhão, o terceiro R$ 1,290 milhão e o quarto e último R$ 640 mil.

Isto significa que os times do primeiro pote são os melhores ranqueados na lista da CBF e, consequentemente, no último pote os piores.

Confira a seguir, segundo o portal Goals, os valores da premiação da Copa do Nordeste em 2022.

Quartas de final: R$ 300 mil

Semifinal: R$ 350 mil

Vice: R$ 500 mil

Campeão: R$ 1 milhão

