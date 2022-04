Onde assistir Crystal Palace x Leeds ao vivo e horário hoje (25/04)

Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, times disputam os três pontos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, Crystal Palace e Leeds se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em Londres, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Para acompanhar ao vivo, saiba onde assistir Crystal Palace x Leeds hoje.

Sem vencer por duas rodadas, o Crystal Palace aparece na 14ª posição com apenas trinta e sete pontos, buscando a vitória para subir na classificação. Do outro lado, os visitantes correm o risco de chegar até a zona de rebaixamento e, por isso, precisam dos três pontos para escapar da 16ª posição com trinta e três pontos.

Onde assistir Crystal Palace x Leeds ao vivo?

O jogo do Crystal Palace e Leeds hoje será transmitido na ESPN 3 (TV paga) e Star + (Steraming), a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite a partida do Campeonato Inglês nesta segunda para todos os assinantes da TV por assinatura.

Outra opção para acompanhar é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível por assinatura através do site (www.starplus.com) ou também no aplicativo para Android e iOS.

Ficha técnica de Crystal Palace x Leeds hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Escalação do Crystal Palace x Leeds

O elenco do Crystal Palace ainda não poderá contar com Nathan Ferguson, lesionado.

Já o técnico Jesse Marsch ainda tem como indisponíveis os jogadores Bamford, Roberts e Forshaw.

Escalação do Crystal Palace:​ Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Kouyaté, Gallagher, Zaha, Mateta e Ayew

Escalação do Leeds: Meslier, Llorente, Ayling, Cooper, Dallas, Phillips, Klich, Raphinha, Rodrigo, Harrison e James

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Crystal Palace e Leeds

As duas equipes disputam apenas a primeira divisão do Campeonato Inglês. Na reta final, disputam para escaparem da zona de rebaixamento.

Acompanhe a seguir o calendário.

Crystal Palace:

Southampton x Crystal Palace – Sábado, 30/04 às 11h (Campeonato Inglês)

Crystal Palace x Watford – Sábado, 07/05 às 11h (Campeonato Inglês)

Leeds:

Leeds x Manchester City – Sábado, 30/04 às 13h30 (Campeonato Inglês)

Arsenal x Leeds – Domingo, 08/05 às 10h (Campeonato Inglês)

