Onde assistir Everton e Chelsea hoje ao vivo na TV e horário (06/08)

O torcedor quer saber onde assistir Everton e Chelsea hoje pela primeira rodada do Campeonato Inglês, pela nova temporada do futebol. Neste sábado, 6 de agosto, a partida vai começar às 13h30 (Horário de Brasília), no Goodison Park, na cidade de Liverpool. O jogo de hoje contará com transmissão ao vivo.

Onde assistir Everton e Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Everton e Chelsea terá transmissão da ESPN e Star +, no horário de uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN é quem vai passar o confronto neste sábado, com transmissão para todos os estados. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar online, o streaming Star + está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e também na smart TV.

Informações do jogo do Everton e Chelsea hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, na cidade de Liverpool

Onde assistir: ESPN e Star +

Últimos jogos de Everton e Chelsea

Everton 1 x 0 Chelsea – Campeonato Inglês

Chelsea 1 x 1 Everton – Campeonato Inglês

Chelsea 2 x 0 Everton – Campeonato Inglês

Confira no vídeo a seguir a última partida entre os dois times.

Jogos da primeira rodada da Premier League

Vai começar a nova temporada do Campeonato Inglês! Com início ontem, a primeira rodada segue até o próximo domingo, 7 de agosto, com todas as vinte equipes dentro de campo na busca pela vitória.

Serão dez jogos neste fim de semana, com destaque para o encontro de Fulham e Liverpool, depois Everton contra Chelsea e por fim West Ham contra o Manchester City no fim da rodada.

Confira todos os jogos da rodada inglesa hoje e amanhã.

Sexta-feira (05/08):

Crystal Palace x Arsenal

Sábado (06/08): – onde assistir Everton e Chelsea hoje

Fulham x Liverpool – 08h30

Bournemouth x Aston Villa – 11h

Newcastle x Nottingham Forest – 11h

Tottenham x Southampon – 11h

Leeds x Wolves – 11h

Everton x Chelsea – 13h30

Domingo (07/08):

Leicester x Brentford – 10h

Manchester United x Brighton – 10h

West Ham x Manchester City – 12h30

