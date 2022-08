Onde assistir Everton x Nottingham Forest ao vivo (20/08)

Partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês neste sábado, com transmissão ao vivo

Buscando a primeira vitória na temporada, o Everton enfrenta o Nottingham Forest neste sábado, 20 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, a partir das 11h (Horário de Brasília). Jogando no Goodison Park, onde assistir Everton x Nottingham Forest ao vivo hoje vai ser no Star+, serviço de streaming.

Sem pontos marcados, o Everton aparece em 18º lugar, o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Nottingham, recém promovido da segunda divisão, tem 3 pontos e aparece na 10ª posição da tabela.

Onde assistir Everton x Nottingham Forest hoje

O jogo do Everton e Nottingham Forest hoje será transmitido no Star +, a partir das onze da manhã, pelo horário de Brasília.

O torcedor não tem como assistir ao jogo deste sábado pela TV, visto que a única maneira de acompanhar é o serviço de streaming Star +, disponível para assinantes pelo site no computador, celular, tablet ou na smart TV, para os produtos que são compatíveis com a plataforma.

Para aqueles que já são assinantes, basta acessar o aplicativo ou site, como preferir, entrar com o login e a senha de usuário, procurar no mosaico do dia o jogo que quer assistir e aí curtir. Mas para aqueles que não são membros, a plataforma está disponível por valores que vão de R$32,90 até R$55,90

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Quem é o líder da Premier League 2022?

Até o início da terceira rodada, o Manchester City é o líder da Premier League na temporada de 2022. Com 6 pontos, o grupo comandado por Pep Guardiola luta em todas as rodadas para conquistar mais um título da competição. Na temporada passada, o elenco desbancou o Tottenham, Chelsea e o Liverpool para levantar o caneco.

Arsenal vem em segundo lugar com 6 pontos. Apenas os dois times venceram os dois confrontos que disputaram até aqui, ou seja, são os favoritos neste início de temporada.

O Everton sequer venceu uma partida na Premier League deste ano. O grupo de Liverpool, comandado por Frank Lampard, perdeu Richarlison, o brasileiro que atuava como principal atacante no clube, e por isso ainda tenta se ajustar dentro de campo.

Já o Nottingham subiu da segunda para a primeira divisão e, por enquanto, vem fazendo um ótimo trabalho. O grupo coleciona 3 pontos com um vitória em cima do West Ham, e uma derrota para o Newcastle na rodada de estreia.

Próximos jogos:

EVERTON:

Fleetwood x Everton – Terça-feira, 23/08 às 15h45 – Copa da Liga Inglesa

Brentford x Everton – Sábado, 27/08 às 11h – Campeonato Inglês

NOTTIGHAM FOREST:

Grimbsy Town x Nottingham Forest – Terça-feira, 23/08 às 15h45 – Copa da Liga Inglesa

Nottingham Forest x Tottenham – Domingo, 28/08 às 12h30 – Campeonato Inglês

