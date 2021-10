Onde assistir o jogo do Everton x Watford, horário e escalações (23/10)

Everton x Watford se enfrentam neste sábado, 23/10, a partir das 11h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Goodison Park. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Everton x Watford hoje ao vivo? O confronto entre Everton e Watford terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Everton x Watford

O comandante do Everton, Rafa Benítez, confirmou em entrevista coletiva que Richarlison está disponível para jogar hoje, enquanto Yerry Mina, Dominic Calvert-Lewin, Doucoure, André Gomes e Fabian Delph seguem fora.

Já para os visitantes, Joshua King está novamente disponível, mas Francisco Sierralta e Christian Kabasele seguem como baixas.

Everton : Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Iwobi, Allan, Doucoré, Townsend; Gray, Rondón

: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Iwobi, Allan, Doucoré, Townsend; Gray, Rondón Watford: Foster; Femenía, Cathcart, Ekong, Rose, Masina; Hernández, Sissoko, Kucka, Dennis; Sarr

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Everton não disputa nenhuma outra competição internacional, o que faz com que a equipe fique focada 100% no torneio inglês. Dessa maneira, em 8º com 14 pontos, venceu quatro jogos, empatou outros dois e perdeu também dois, precisando do triunfo em seu favor para alcançar o topo da tabela hoje.

Enquanto isso, o time do Watford, recém-promovido da segunda divisão, está em 16º com 7 pontos, contabilizando duas vitórias, um empate e cinco derrtoas em seu favor. Por isso, tem que ganhar o jogo deste sábado se quiser escapar do rebaixamento.

