Onde assistir jogo do Arsenal x Brighton ao vivo e horário hoje (09/04)

Neste sábado, Arsenal e Brighton se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês em 2022, no Emirates Stadium, na Inglaterra. Confira todas as informações e onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo vai ser no canal ESPN, a partir das 11h, pelo horário de Brasília. O confronto entre Arsenal e Brighton também será transmitido no Star +, serviço de streaming.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir jogo do Arsenal hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Provável escalação do Arsenal x Brighton

Escalação do Arsenal: Ramsdale, Gabriel Magalhães, White, Xhaka, Soares, Lokonga, Odegaard, Saka, Gabriel Martinelli, Rowe e Lacazette

Escalação do Brighton: Sánchez, Veltman, Dunk, Cucurella, Bissouma, Lallana, Lamptey, Trossard, Grob, March e Maupay

O Arsenal vem de derrota para o Crystal Palace na última rodada do Campeonato Inglês. Entretanto, o grupo comandado por Arteta tem apresentado bons resultados nos últimos jogos enquanto ocupa a sexta posição com 54 pontos. Em 29 partidas, marcou dezessete vitórias, três empates e nove derrotas, o que significa que vai brigar por uma vaga até o fim da temporada para a Champions do ano que vem.

Enquanto isso, o Brighton trava uma batalha para subir na classificação e quem sabe alcançar o topo nos próximos dias. Em décimo terceiro, contabiliza 34 pontos depois de vencer sete partidas, empatar treze e perder outras dez na competição inglesa. Por isso, a vitória neste sábado é muito importante ao grupo.

Arsenal x Brighton últimos jogos

02/10/2021 – Brighton 0 x 0 Arsenal – Campeonato Inglês

23/05/2021 – Arsenal 2 x 0 Brighton – Campeonato Inglês

29/12/2020 – Brighton 0 x 1 Arsenal – Campeonato Inglês

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Campeonato Inglês na rodada

No fim de semana, dez jogos serão realizados na 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Com início na sexta-feira, a rodada segue até o domingo, com o clássico entre Manchester City e Liverpool. Confira todos os jogos e onde assistir cada um deles.

Newcastle x Wolves

Everton x Manchester United – 08h30

Watford x Leeds – 11h

Southampton x Chelsea – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Aston Villa x Tottenham – 13h30

Leicester x Crystal Palace – 10h (Domingo, 10/04)

Norwich x Burnley – 10h (Domingo, 10/04)

Brentford x West Ham – 10h (Domingo, 10/04)

Manchester City x Liverpool – 12h30 (Domingo, 10/04)

Aproveite e siga o DCI no Google News