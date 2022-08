Onde assistir jogo do Chelsea hoje x Leicester ao vivo (27/08)

Disputando a quarta rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Leicester neste sábado, 27 de agosto, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Buscando a segunda vitória, confira onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo.

Os Blues somam 4 pontos pela 12ª posição da tabela, enquanto o Leicester aparece em 19º lugar com apenas 1 ponto, buscando a primeira vitória na competição.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje?

O jogo do Chelsea hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Com transmissão disponível através do canal ESPN, o torcedor deve sintonizar em seu televisor entre as operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todo o Brasil.

Para o torcedor que não possui a TV paga, a única maneira de acompanhar ao confronto inglês neste sábado é através do aplicativo de streaming, disponível somente para assinantes. O torcedor que já é assinante, pode assistir pelo navegador no site www.starplus.com, ou então no próprio aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Para o torcedor que quer tornar-se membro da plataforma, é só procurar os pacotes de canais e serviços, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90.

Prováveis escalações de Chelsea x Leicester

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Cucurella, Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Jorginho, Gallagher, James; Sterling, Mount e Havertz. Koulibaly cumpre suspensão, enquanto Kante e Kovacic são as únicas baixas para Tuchel.

Provável escalação do Leicester: Ward; Amartey, Castagne, Evans, Justin; Tielemans, Ndidi, Maddison; Pérez, Vardy e Barnes. Maddison continua sendo dúvida, enquanto o lateral Ryan Bertrand segue fora por lesão.

Jogos de futebol no sábado

Além do confronto entre Chelsea e Leicester, o torcedor também possui uma vasta programação de futebol neste sábado, 27 de agosto, para acompanhar.

Tanto jogos nacional e internacional serão realizados durante a manhã, tarde e a noite. Por isso, confira a seguir as principais partidas da agenda do dia.

Brasileirão Série A

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Brasileirão Série B

Guarani x Tombense – 11h

CRB x Criciúma – 16h

Operário x CSA – 19h

Brasileirão Série C

Paysandu x ABC – 17h

Mirassol x Botafogo SP – 19h

Brasileirão Série D

São Bernardo x Tocantinópolis – 16h

Pouso Alegre x ASA – 17h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Palmeiras – 14h

Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – 08h30

Brentford x Everton – 11h

Brighton x Leeds – 11h

Chelsea x Leicester – 11h

Liverpool x Bournemouth – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham – 13h

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino – 13h30

Juventus x Roma – 13h30

Milan x Bologna – 15h45

Spezia x Sassuolo – 15h45

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad – 12h30

Rayo Vallecano x Mallorca – 14h30

Almería x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Auxerre x RC Strasbourg – 12h

Lens x Rennes – 16h

