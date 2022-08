Benzema melhor jogador: craque é eleito melhor UEFA na temporada

Não poderia ser diferente, Karim Benzema melhor jogador da temporada na Europa! Em evento realizado nesta quinta-feira, 25 de agosto, a UEFA entregou o prêmio para o francês durante a cerimônia em Istambul, na Turquia, após o sorteio da fase de grupos. Benzema venceu a Champions na última temporada europeia com o Real Madrid, além de alcançar números expressivos dentro de campo.

Melhor treinador no futebol masculino e o homenageado pelo presidente da UEFA também foram premiados nesta quinta-feira pela entidade.

Benzema melhor jogador da Europa na temporada

Confirmado o favoritismo, Karim Benzema foi eleito o melhor jogador da UEFA pela temporada passada no cenário do futebol europeu. O francês de 34 anos, jogador da Real Madrid, consagrou-se como o melhor jogador depois de tornar-se fundamental na conquista do 14º título do clube espanhol contra o Liverpool, na final realizada em Paris, na França.

Ele desbancou Thibaut Cortouis, goleiro do Real Madrid, e o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City.

Em cerimônia nesta quinta-feira, 25 de agosto, a UEFA divulgou através das redes sociais o resultado em que consagrou Benzema melhor jogador da Europa. Torcedores celebraram o resultado e mostraram que, de fato, o francês mereceu o prêmio.

Benzema é também favorito a ganhar os prêmios da Bola de Ouro e o FIFA The Best. Confira o trecho de sua entrevista sobre a conquista.

“Estou muito feliz. É a primeira vez que conquisto este troféu, mas para mim o mais importante é ganhar troféus com a equipa. O senhor Ancelotti é o melhor treinador do mundo, acerta com todos os jogadores, dá-nos confiança e diz o que fazer antes de cada partida.”

Números de Karim Benzema na última temporada

Benzema foi crucial na conquista do título da Champion na temporada passada. Ao todo foram 15 gols, incluindo dez apenas no mata-mata, garantindo o primeiro lugar na pontuação do torneio.

Além disso, Benzema também marcou 27 gols no Campeonato Espanhol, conquistando o título na temporada ao desbancar o Atlético de Madrid e o Sevilla.

Anos afastado da Seleção da França, Benzema retornou para o time principal e foi destaque na conquista da UEFA Liga das Nações.

Nas oitavas de final marcou três gols consecutivos contra Paris e depois contar o Chelsea, nas quartas de final.

Confira no vídeo os melhores momentos do jogo das oitavas de final.

Outros prêmios da quinta-feira pela UEFA

Além do prêmio de melhor jogador de Karim Benzema, a UEFA também entregou outros dois prêmios na tarde desta quinta-feira, em cerimônia em Istambul, na Turquia.

O prêmio presidencial da UEFA foi entregue para Arrigo Sacchi, ex-treinador que foi vice-campeão mundial em 1994 com a Itália, além de vencer duas Champions com o Milan na década de 90.

Já Carlo Ancelotti venceu o prêmio de melhor treinador por ter conquistado a Champions e o Campeonato Espanhol com o Real Madrid, desbancando

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Leia também: Como ficou o sorteio de grupos da Champions League 22/23