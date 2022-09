Chelsea e West Ham se enfrentam neste sábado, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Chelsea hoje x West Ham e horário (03/09)

Tentando alcançar a parte de cima do Campeonato Inglês, o Chelsea disputa os três pontos neste sábado, 03 de setembro, contra o West Ham, a partir das 11h (horário de Brasília). Pela sexta rodada, a partida será no Stamford Bridge, em Londres, e onde assistir jogo do Chelsea hoje vai ser no Star +, serviço de streaming ao vivo.

O time do Chelsea vem na 10ª posição com 7 pontos, enquanto o West Ham aparece na 14ª posição com apenas 4 pontos contabilizados.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje terá transmissão do Star +, a partir das 11h (horário de Brasília). Sem qualquer tipo de exibição pela televisão, a partida entre Chelsea e West Ham será transmitida somente através do Star+, serviço de streaming somente para assinantes. Por isso, o torcedor terá de tornar-se assinante para acompanhar ao vivo.

O torcedor que já é assinante pode assistir através do aplicativo para celular, tablet, computador ou então na smart TV, somente para aparelhos que sejam compatíveis com a plataforma. Basta acessar com o e-mail e a senha.

Para quem ainda não é assinante do Star +, pode encontrar no site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, encontrar o melhor pacote para o seu bolso.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres

Arbitragem: Stuart Attwell

Prováveis escalações de Chelsea x West Ham

Tuchel ainda não poderá contar com Kanté e Loftus-Cheek, lesionados. Enquanto isso, as novas contratações como Aubaymeang ainda não estão prontos para estrearem.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Cucurella, Koulibaly, Fofana, James; Mount, Jorginho, Gallagher; Sterling, Ziyech e Havertz.

Lucas Paquetá, ex-jogador do Lyon e Flamengo, deve estrear neste sábado. Já Aguerd está indisponível.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Zouma, Kehrer, Cresswell; Coufal, Lucas Paquetá, Rice, Soucek, Emerson; Michail Antonio e Bowen.

Histórico de Chelsea e West Ham

Em toda a história do futebol inglês, Chelsea e West Ham se enfrentaram em 102 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt.

O time dos Blues é quem tem a vantagem com 44 vitórias, enquanto 21 empates e 37 triunfos para o elenco do West Ham. No quesito gols, o Chelsea garantiu 164 gols e 144 triunfos ao West Ham.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 24 de abril de 2022, na temporada passada, válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês no Stamford Bridge, em Londres. Por 1 x 0, a equipe dos Blues venceram e somaram os três pontos.

Confira a última partida entre os times.

Jogos de futebol hoje, sábado

Além do embate entre Chelsea e West Ham neste sábado, 03 de setembro de 2022, a programação também apresenta outros jogos neste fim de semana pelo cenário do futebol nacional e internacional, para o torcedor acompanhar.

Fique de olho e confira a programação dos principais embates neste sábado.

Brasileirão Série A

Juventude x Avaí – 16h30

RB Bragantino x Palmeiras – 19h

Athletico PR x Fluminense – 19h

América MG x Coritiba – 20h30

Brasileirão Série B

Novorizontino x CSA – 11h

Guarani x Sampaio Corrêa – 16h30

Brusque x Vasco – 16h30

CRB x Sport – 17h

Bahia x Tombense – 19h

Chapecoense x Ponte Preta – 19h

Operário PR x Londrina – 20h30

Brasileirão Série C

Figueirense x Paysandu – 17H

Brasileirão Série D

Pouso Alegre x Amazonas – 17h

Campeonato Inglês – onde assistir jogo do Chelsea hoje

Everton x Liverpool – 08h30

Brentford x Leeds – 11h

Chelsea x West Ham – 11h

Newcastle x Crystal Palace – 11h

Nottingham Forest x Bournemouth – 11h

Tottenham x Fulham – 11h

Wolves x Southampton – 11h

Aston Villa x Manchester City – 13h30

Campeonato Espanhol

Mallorca x Girona – 09h

Real Madrid x Betis – 11h15

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 13h3o

Sevilla x Barcelona – 16h

Campeonato Italiano

Fiorentina x Juventus – 10h

Milan x Inter de Milão – 13h

Lazio x Napoli – 15h45

Campeonato Francês

Auxerre x Olympique de Marseille – 12h

Lyon x Angers – 14h

Nantes x PSG – 16h

Campeonato Português

Braga x Vitória Guimarães – 11h30

Gil Vicente x Porto – 16h30

