Onde assistir jogo do Chelsea x Brentford ao vivo e horário hoje (02/04)

Neste sábado, Chelsea e Brentford se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Inglês de 2022, no Stamford Bridge, em Londres. Saiba todas as informações da transmissão da partida hoje e onde assistir jogo do Chelsea hoje.

O Chelsea vem de vitória para o Middlesbrough, enquanto o Brentford perdeu para o Leicester.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo

A partida entre Chelsea e Brentford hoje vai passar ao vivo no streaming Star +, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Star + também transmite o jogo de hoje pelo Campeonato Português. O streaming pode ser encontrado para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Outra opção é assistir também por tablets e até mesmo na SmarTV.

+ Mascote da Copa do Mundo 2022 no Catar é o La’eeb; relembre mascotes

Provável escalação de Chelsea x Brentford

Escalação do Chelsea: Mendy, Rudiger, Sarr, Thiago Silva, Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Mount, Timo Werner, Ziyech e Havertz

Escalação do Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Henry, Mbeumo, Eriksen, Norgaard, Janelt, Wissa e Toney

O Chelsea vem de cinco rodadas sem perder um jogo no Campeonato Inglês. Em terceiro lugar, contabiliza 59 pontos com dezessete vitórias, oito empates e três derrotas na temporada. Entretanto, o clube londrino não conta com a chance de chegar até a liderança tão cedo, já que a diferença com o líder é de onze pontos neste momento.

Do outro lado, o Brentford vem em décimo quinto lugar com 30 pontos, ou seja, garantiu oito triunfos, empatou seis vezes e perdeu dezesseis partidas no Campeonato Inglês até aqui. Dessa maneira, precisa seja como for da vitória neste sábado para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O último embate entre Chelsea e Brentford foi em 22 de dezembro de 2022, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na temporada.

Por 2 x 0, o Chelsea venceu com gols de Jansson e Jorginho.

Jogos da rodada na Premier League

Dez jogos acontecem neste fim de semana pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, começando no sábado e seguindo até a segunda-feira.

Liverpool x Watford – 08h30

Brighton x Norwich – 11h

Burnley x Manchester City – 11h

Chelsea x Brentford – 11h

Leeds x Southampton – 11h

Wolves x Aston Villa – 11h

Manhcester United x Leicester – 13h30

West Ham x Everton – 10h (Domingo, 03/04)

Tottenham x Newcastle – 12h30 (Domingo, 03/04)

Crystal Palace x Arsenal – 16h (Segunda-feira, 04/04)

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.