Onde assistir jogo do Manchester City hoje e horário na TV (07/08)

A bola vai rolar entre West Ham e Manchester City hoje, 7 de agosto, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League em sua nova temporada. Com início às 12h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Londres, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo?

O jogo do Manchester City hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir do meio dia, pelo horário de Brasília.

Com transmissão disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar a programação no canal da ESPN para curtir todos os lances do confronto, em qualquer estado do Brasil.

De maneira online, o streaming Star + retransmite o duelo através do aplicativo para celular, tablet, computador pelo site oficial ou na smart TV.

Calendário do Campeonato Inglês 2022/23

A nova temporada do Campeonato Inglês, ou Premier League como também é chamado, começou na última sexta-feira, com a primeira rodada seguindo até o domingo.

São vinte equipes disputando a competição inglesa no sistema de pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas cada, onde cada vitória garante aos times 3 pontos, o empate apenas 1 para ambos e a derrota nenhum para o perdedor do confronto.

Em novembro, o calendário sofreu alterações devido à Copa do Mundo do Catar. Haverá jogos nos dias 5 e 12 de novembro, e depois a partir de 26 de dezembro até o dia 31, com o Boxing Day. Em 2023, a última rodada da temporada está marcada para o dia 28 de maio, com todos os dez jogos no mesmo dia e horário.

