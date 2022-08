Onde assistir jogo do Manchester City hoje x Bournemouth ao vivo (13/8)

A bola vai rolar entre Manchester City e Bournemouth neste sábado, 13 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. O atual campeão joga em casa, no Etihad Stadium, a partir das 11h (horário de Brasília). Onde assistir jogo do Manchester City hoje vai ser no Star +, serviço de streaming para assinantes.

O City permanece em 4º lugar com 3 pontos, enquanto o Bournemouth é o vice-líder com 3 pontos, mas com vantagem no saldo de gols.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City hoje terá transmissão do Star +, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming é a única maneira de acompanhar o jogo do Campeonato Inglês neste sábado, com exclusividade da plataforma.

O produto pode ser encontrado no site (www.starplus.com) ou também no aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Onde assistir: Star +

Escalações do Manchester City x Bournemouth hoje:

Pep Guardiola não poderá contar com Laporte, lesionado.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Dias, Nathan Ake, Cancelo, Walker; Gundongan, De Bruyne, Rodri; Jack Geralish, Haaland e Phil Foden.

Os visitantes continuam sem Rothwell, Brooks e Ryan Fredericks.

Provável escalação do Bournemouth: Travers; Lerma, Mepham, Kelly; Cook, Smith, Billing, Zemura; Tavernier, Solanke e Kieffer Moore.

Jogos da rodada do Campeonato Inglês

A segunda rodada do Campeonato Inglês apresenta dez jogos neste fim de semana, onde todas as vinte equipes disputam os três pontos.

Começando no sábado, a rodada segue até a segunda-feira, 15 de agosto, onde o Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace. O City, atual campeão, entra em campo no sábado enquanto o clássico entre Chelsea e Tottenham disputam no domingo.

Confira todos os jogos de hoje na Premier League.

Sábado (13/08):

Aston Villa x Everton – 08h30

Southampton x Leeds – 11h

Arsenal x Leicester – 11h

Brighton x Newcastle – 11h

Manchester City x Bournemouth – 11h

Wolves x Fulham – 11h

Brentford x Manchester United – 13h30

Domingo (14/08):

Nottingham Forest x West Ham – 10h

Chelsea x Tottenham – 12h30

Segunda-feira (15/08):

Liverpool x Crystal Palace – 16h

Próximos jogos:

MANCHESTER CITY:

Newcastle x Manchester City – Domingo, 12/08 às 12h30 – Campeonato Inglês

Barcelona x Manchester City – Quarta-feira, 24/08 às 16h30 – Amistoso

BOURNEMOUTH:

Bournemouth x Arsenal – Sábado, 20/08 às 13h30 – Campeonato Inglês

Norwich x Bournemouth – Terça-feira, 23/08 – Copa da Liga Inglesa

