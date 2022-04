Saiba onde assistir jogo do Manchester City hoje. Foto: Reprodução / Manchester City Oficial @ManCity

Equipe do Manchester pode retomar a liderança do Campeonato Inglês se vencer nesta quarta-feira, 20 de abril

Onde assistir jogo do Manchester City x Brighton e horário (20/04)

Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Brighton no Etihad Stadium, em Manchester, a partir das 16h (Horário de Brasília), em confronto decisivo. Se vencer, o elenco de Pep Guardiola assume a liderança. Por isso, saiba onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo.

O City vem de derrota para o Liverpool na Copa da Inglaterra, enquanto o Brighton venceu o Tottenham.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje

O jogo do Manchester City hoje, quarta-feira em 20 de abril, vai ser transmitido no ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, vai passar o jogo do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. Para assistir ao vivo em todo o Brasil, é necessário ser assinante da plataforma.

Outra opção, entretanto, é o Star +, serviço de streaming da Disney, que também disponibiliza o confronto com imagens ao vivo. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS e assinar o produto sob os valores de R$32,90 até R$45,90.

Data: 20/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Manchester City e Brighton no Campeonato Inglês

O Manchester precisa vencer nesta quarta-feira se quiser voltar a ser líder do Campeonato Inglês. No fim de semana, o elenco foi destronado pelo Liverpool, que venceu o Manchester United na rodada. Por isso, os três pontos garantem ao time de Guardiola os 77, com um de vantagem ao rival na tabela.

Do outro lado, o Brighton aparece na décima posição com 40 pontos, muito longe da parte de cima da classificação inglesa. Porém, o elenco ainda sonha com a possibilidade de disputar uma competição internacional na próxima temporada e, dessa maneira, promete lutar até o apito final nesta quarta.

Escalação do Manchester City x Brighton

Escalação do Manchester City:​ Ederson, Laporte, Aké, Dias, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, Gundongan, Jack Grealish, Sterling e Mahrez

Escalação do Brighton: Sánchez, Veltman, Dunk, Cucurella, Mwepu, Lamptey, Grob, Allister, Lallana, Trossard e Welbeck

Últimos jogos Manchester City x Brighton

Brighton 1 x 4 Manchester City – 23/10/2021 – Campeonato Inglês

Brighton 3 x 2 Manchester City – 18/05/2021 – Campeonato Inglês

Manchester City 1 x 0 Brighton – 13/01/2021 – Campeonato Inglês

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

