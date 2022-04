Onde assistir jogo do Manchester City x Watford ao vivo e horário (23/04)

O Manchester City recebe o Watford pela 34ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, na cidade de Manchester. Na reta final da competição, saiba onde assistir o jogo do Manchester City para não perder nenhum lance.

O City de Pep Guardiola se mantém na liderança com 77 pontos, com um ponto de vantagem e, por isso, busca a vitória no jogo de hoje para continuar favorito ao título. Do outro lado, o Watford tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento, enquanto ocupa a 17ª posição com 22 pontos.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje?

O jogo do Manchester City e Watford hoje será transmitido no Star + (Streaming), a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

O grupo Disney comprou os direitos de transmissão do Campeonato Inglês. Com exclusividade, o serviço de streaming Star + transmite todos os jogos da rodada aos finais de semana e também em dias regulares.

Para quem não tem TV por assinatura, a opção é acompanhar através do Star +, streaming da Disney por assinatura. Para tornar-se membro da plataforma, basta procurar o site (www.starplus.com) ou no aplicativo no Android e iOS e assinar.

Ficha técnica do jogo do Manchester City hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, na cidade de Manchester

Onde assistir: Star +

+ Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Escalação do Manchester City x Watford

Em entrevista coletiva, Pep Guardiola garantiu que Nathan Ake, John Stones e Kyle Walker são dúvidas para o jogo deste sábado no Campeonato Inglês

Do outro lado, o defensor William Troost-Ekong voltou a treinar, assim como , Samuel Kalu e Francisco Sierralta. Já Cucho Hernández está fora.

Escalação do Manchester City:​ Ederson, Zinchenko, Laporte, Dias, Cancelo, De Bruyne, Fernandinho, Gundongan, Jack Grealish, Sterling e Gabriel Jesus

Escalação do Watford: Foster, Kabasale, Femenía, Samir, Kamara, Sissoko, Louza, Kucka, Sarr, Pedro e Dennis

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Manchester City e Watford

Ambas as equipes disputam o Campeonato Inglês na primeira divisão da temporada. O Watford não está em outra competição e, por isso, mantém-se 100% focado no jogo de hoje.

Por outro lado, o Manchester City tem também a semifinal da Champions League pela frente, contra o Real Madrid. Na Copa da Inglaterra, entretanto, foi derrotado pelo Liverpool na semifinal.

Confira a seguir os próximos jogos dos times.

Manchester City:

Manchester City x Real Madrid – Terça-feira, 26/04 às 16h (Champions League)

Leeds x Manchester City – Sábado, 30/04 às 13h30 (Campeonato Inglês)

Watford:

Watford x Burnley – Sábado, 30/04 às 11h (Campeonato Inglês)

Crystal Palace x Watford – Sábado, 07/05 às 11h (Campeonato Inglês)

Aproveite e siga o DCI no Google News