Onde assistir jogo do Manchester City x Wolves hoje ao vivo – 11/12

Abrindo a décima sexta rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 11/12, o Manchester City recebe os Wolves a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Com transmissão para o Brasil na TV, saiba onde assistir o jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester City x Wolves: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Líder do Campeonato Inglês com 35 pontos, o Manchester City quer continuar no topo da classificação e, por isso, deve entrar com todo o gás necessário para garantir mais três pontos em seu favor hoje. Depois de se classificar em primeiro lugar na Champions, o elenco de Guardiola deve contar com a força de sua torcida para levantar os jogadores e, então, vencer. Por fim, contabiliza onze vitórias, dois empates e dois jogos perdidos.

Enquanto isso, os Wolves aparecem em oitava posição com 21 pontos, isto é, tem seis vitórias, três empates e seis jogos perdidos na temporada. Dessa maneira, se quiser brigar por uma vaga em campeonatos internacionais no ano que vem, precisa levar o resultado em seu favor para casa neste sábado seja como for.

Escalações de Manchester City x Wolves:

Pep Guardiola confirmou em coletiva que vai avaliar Phil Foden e Nathan Ake antes do jogo de hoje.

Já os Wolves não terão Pedro Neto, Jonny, Boly, Mosquera e Marçal.

Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Dias, Cancelo; Rodri, Gundongan, De Bruyne; Jack Grealish, Sterling, Bernardo Silva

Wolves: Jose Sá; Kilman; Coady, Saiss; Dendoncker, Neves, Nelson Semedo, Ait Nouri; Traoré, Raul Jiménez, Hwang

