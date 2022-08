Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo (27/8)

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Inglês, Southampton e Manchester United se enfrentam neste sábado, 27 de agosto, a partir das 08h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o St Mary’s Stadium, e onde assistir jogo do Manchester United hoje vai ser no canal da ESPN, disponível somente para assinantes.

O Southampton soma 4 pontos e está na 11ª posição da tabela. Já o United vem na 14ª posição com o total de 3 pontos, buscando a segunda vitória na temporada.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 08h30 (horário de Brasília).

Com exclusividade para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN é quem exibe o confronto do Campeonato Inglês neste sábado. O torcedor deve obter a emissora em sua programação se quiser assistir todos os lances com Cristiano Ronaldo em campo.

Outra opção é curtir através do Star +, plataforma de streaming somente para assinantes. Quer saber como tornar-se membro? Basta acessar o site www.starplus.com onde diferentes pacotes estarão à venda. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90 por mês, dependendo da escolha do torcedor.

O Star +, entretanto, pode ser acessado tanto pelo computador como por aplicativos do celular, tablet e até na própria smart TV. Lembrando que é necessário estar logado com o e-mail e a senha de assinante para assistir ao vivo.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O português Cristiano Ronaldo deve aparecer no time titular deste sábado, contra o Southampton. O atacante esteve presente nos outros três jogos do Manchester United pela nova temporada no Campeonato Inglês.

Na primeira rodada, entretanto, Cristiano ficou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Pela segunda, contra o Brentford, ele jogou como titular, mas o elenco acabou derrotado por 4 x 0.

Na terceira e última rodada, contra o Liverpool, Ronaldo também ficou no banco, substituindo Rashford nos minutos finais.

O técnico Erik ten Hag faz suspense sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar neste sábado. No entanto, é esperado que o craque esteja, sim, em campo, uma vez que pode ser uma boa arma no ataque contra os rivais.

Prováveis escalações de Southampton x Manchester United

O técnico Ralph Hasenhuttl confirmou em coletiva que Romain Perraud está novamente disponível, enquanto Tino Livramento segue fora e Hassenhutl tornou-se dúvida.

Provável escalação do Southampton: Bazunu; Djenepo, Salisu, Bella-Kotchap, Walker-Peters; Lavia, Ward-Prowse, Eloyounossi, Aribo; Armstrong e Adams.

Casemiro foi apresentado oficialmente e até já treinou com o grupo, podendo até mesmo estrear neste sábado, confirmou o clube através do site oficial. Apenas Victor Lindelof e Facundo Pellistri continuam indisponíveis.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Varane, Dalot, Malacia, Martínez; Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen; Sancho, Martial e Cristiano (Rashford).

Próximos jogos:

SOUTHAMPTON:

Southampton x Chelsea – Terça-feira, 30/08 às 15h45 – Campeonato Inglês

Wolves x Southampton – Sábado, 03/09 às 11h – Campeonato Inglês

MANCHESTER UNITED:

Leicester x Manchester United – Quinta-feira, 01/09 às 16h – Campeonato Inglês

Manchester United x Arsenal – Domingo, 04/09 às 12h30 – Campeonato Inglês

Leia também: Quanto vale a figurinha do Neymar no álbum da Copa 2022?