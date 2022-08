Entenda como encontrar a figurinha do Neymar especial, vendida no álbum da Copa do Catar este ano

Quanto vale a figurinha do Neymar no álbum da Copa 2022?

O álbum da Copa do Mundo 2022 é uma das preparações favoritas dos torcedores. A maior competição de futebol do planeta tem início em 20 de novembro, no Catar, com trinta e duas seleções em busca da tão sonhada taça. Para completar o álbum, a figurinha do Neymar dourada e especial, é um dos itens mais desejados e difíceis de se encontrar.

A Panini, editora responsável pela distribuição do álbum da Copa do Mundo 2022, criou uma surpresa especial e diferente para os torcedores que colecionam o caderno de cromos.

Este ano, além das 670 figurinhas do álbum, a Panini pensou em surpreender os apaixonados com 80 figurinhas extras, sendo 20 jogadores. São as figurinhas Legends em bordô, bronze, prata e ouro. Significativamente, a bordô é a mais fácil de se achar, enquanto a dourada é a mais difícil.

Foram selecionados jogadores que são destaque em suas seleções, como Lewandowski, Lionel Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e, claro, Neymar. O brasileiro defende o PSG desde 2018 e, desde as categorias de base, veste a camisa da Seleção Brasileira. Hoje, é o número 10 da Canarinho e peça indispensável no ataque.

Por isso, a figurinha do Neymar dourada, edição especial criada pela Panini, é considerada extremamente rara. Com o início das vendas dos pacotinhos e o álbum nas bancas, a busca pelo cromo de Neymar aumentou. Para encontrar a figurinha Legend do craque, é preciso comprar os pacotinhos. Cada pacote de figurinhas tem cinco cromos, vendido por R$ 4,00. Os cromos Legend estão na embalagem como a sexta figurinha. Por ser tão difícil de encontrar, torcedores criaram pontos de troca e até vendas para buscarem a figurinha do Neymar dourada para o álbum da Copa.

Segundo a Panini, um cromo bordô é encontrada a cada 190 pacotinhos, enquanto a bronze em 317. A prateada, entretanto, pode pintar a cada 950 pacotinhos enquanto a de ouro em 1.900 embalagens de figurinhas da Copa.

Quanto custa a figurinha do Neymar no álbum da Copa 2022?

Considerada extremamente rara, a grande busca pela figurinha dourada do Neymar e a dificuldade em encontra-la nos pacotes convencionais tem obrigado torcedores a encontrarem o cromo de outra maneira: comprando.

Torcedores tem aproveitado a onda de alta busca para colocarem à venda a figurinha do Neymar em sites de compra e venda. Em um do anúncio disponíveis no site, o cromo pode ser adquirido por R$ 7,2 mil. O anúncio também indica que a figurinha é a última disponível.

Além da figurinha dourada do camisa 10 da Seleção Brasileira, também é possível encontrar para comprar entre sites de venda e compra as figurinhas bronze, prata e bordô, por preços menores entre R$ 1 mil e R$ 1,500, dependendo do vendedor.

Em um anúncio, é possível encontrar a figurinha de Neymar no mesmo site de vendas e compras por R$ 800 a cor da prata.

Jogadores entre as figurinhas extras no álbum da Copa

Neymar não é o único jogador entre as figurinhas Legend, criada pela Panini nesta edição. Também aparecem na lista Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané

Cada um dos atletas tem a figurinha bordô, bronze, prata e ouro. No entanto, apenas a figurinha de Neymar é quem tem a maior dificuldade para se encontrar e consequentemente a mais procurada nos pontos de troca em todo o Brasil.

Confira a lista completa dos jogadores entre as figurinhas Legend.

Neymar (BRA)

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Robert Lewandowski (Polônia)

Luis Suárez (Uruguai)

Kylian Mbappé (França)

Giovanni Reyna (EUA)

Kevin de Bruyne (Bélgica)

Almoez Ali (Catar)

Gavi (Espanha)

Heung-Min Son (Coreia do Sul)

Luka Modric (Croácia)

Raphael Varane (França)

Sadio Mané (Senegal)

Alphonso Davies (Canadá)

Ryan Gravenberch (Holanda)

Dusan Vlahovic (Sérvia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Christian Eriksen (Dinamarca)

Guillermo Ochoa (México)

Quanto custa para completar o Álbum da Copa 2022?

Para completar o álbum da Copa do Mundo do Catar, o torcedor deve obter as 670 figurinhas, mais os cromos extras intituladas de Legend (legenda, em português), nas versões bordô, bronze, prata e ouro, sendo 80 figurinhas de 20 jogadores.

Também estão incluídos Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lewandowski entre os nomes de jogadores que aparecem.

Além de cromos de jogadores, o álbum da Copa também tem escudos e mascotes das Seleções, imagens dos estádios que receberão os jogos do Mundial e o próprio emblema da FIFA. Para completar o álbum, o torcedor precisa desembolar mais de R$ 530 só em pacotinhos de figurinhas, ou 134 embalagens.

