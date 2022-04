Com Cristiano Ronaldo em campo, Manchester visita o Everton neste sábado, 9 de abril

Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo e horário (09/04)

Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo e horário (09/04)

Everton e Manchester United disputam neste sábado, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), pelo jogo da 32ª rodada do Campeonato Inglês em 2022, no Goodison Park, na Inglaterra. Confira quais são as informações e onde assistir jogo do Manchester United hoje.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje ao vivo vai ser no canal ESPN, a partir das 08h30, pelo horário de Brasília. O confronto entre Everton e Manchester United também será transmitido no Star +.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida da Liga Europa. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir jogo do Manchester United hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Provável escalação do Everton x Manchester United

Escalação do Everton: Pickford, Keane, Kenny, Holgate, Coleman, Doucouré, Iwobi, Allan, Gordon, Richarlison e Calvert-Lewin

Escalação do Manchester United: De Gea, Dalot, Alex Telles, Varane, Maguire, Bruno Fernandes, McTominay, Fred, Rashford, Sancho e Cristiano Ronaldo

O Everton trava uma batalha contra o rebaixamento este ano. Comandado pelo ex-jogador Frank Lampard, o time luta dia e noite para escapar da degola, mas nada parece de fato funcionar. Em décimo sétimo lugar com 25 pontos, possui sete vitórias, quatro empates e dezoito derrotas em todo o campeonato, com apenas um ponto de vantagem ao primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Manchester United concentra todas as suas forças para o Campeonato Inglês, já que foi eliminado da Champions League pelo Atlético de Madrid. Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, o grupo de Manchester consiste em apresentar problemas em campo, ocupando a sétima posição com 51 pontos.

Everton x Manchester United últimos jogos

02/10/2021 – Manchester United 1 x 1 Everton – Campeonato Inglês

06/02/2021 – Manchester United 3 x 3 Everton – Campeonato Inglês

23/12/2020 – Everton 0 x 2 Manchester United – Copa da Liga Inglesa

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Campeonato Inglês na rodada

No fim de semana, dez jogos serão realizados pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, conhecida também como Premier League pelos amantes do futebol.

Com início na sexta-feira, a rodada segue até o domingo, com o clássico entre Manchester City e Liverpool, sendo o destaque da semana. Confira a seguir todos os jogos e onde assistir cada um deles ao vivo.

Newcastle x Wolves

Everton x Manchester United – 08h30

Watford x Leeds – 11h

Southampton x Chelsea – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Aston Villa x Tottenham – 13h30

Leicester x Crystal Palace – 10h (Domingo, 10/04)

Norwich x Burnley – 10h (Domingo, 10/04)

Brentford x West Ham – 10h (Domingo, 10/04)

Manchester City x Liverpool – 12h30 (Domingo, 10/04)

Aproveite e siga o DCI no Google News